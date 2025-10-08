Putyin bejelentette, hogy idén Ukrajna területének egy százalékát foglalták el

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden közölte, hogy az orosz erők 2025-ben csaknem ötezer négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában, írja a Reuters.

Putyin szerint az orosz előrenyomulás 2025-ben Ukrajna területének közel 1 százalékát teszi ki, miközben Oroszország összesen az ország csaknem 20 százalékát tartja ellenőrzés alatt.

Putyin a 73. születésnapján tartott ülésen, amelyen Oroszország legfelsőbb katonai vezetőivel találkozott, azt mondta, hogy az ukrán erők minden frontszakaszon visszavonulnak. Hozzátette, hogy Kijev próbál mélyen orosz területekre mérni csapásokat, de ez nem fogja megváltoztatni a helyzetet a több mint három és fél éve tartó háborúban.

„Jelenleg az orosz fegyveres erők teljes mértékben birtokolják a stratégiai kezdeményezést” – mondta Putyin a találkozón, amelyre Északnyugat-Oroszországban, Moszkvától második legnagyobb városához, Szentpétervár közelében került sor, a Kreml jegyzőkönyve szerint.

„Idén csaknem 5 000 négyzetkilométer területet – pontosan 4 900-at – és 212 települést szabadítottunk fel” - mondta.

Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

Az ukrán erőkről azt mondta, hogy „visszavonulnak a harci érintkezési vonal mentén mindenütt, a heves ellenállási kísérletek ellenére is.”

Az ukrán hadsereg azonban augusztusban sikertelennek minősítette Oroszország legutóbbi offenzíváit, mivel szerintük Moszkva erői az idén egyetlen jelentős ukrán várost sem tudtak elfoglalni.

Az ukrán jelentések szerint Kijev csapatai előrenyomulást értek el a donyecki régióban, különösen Dobropillia környékén, amely egy város a fontos logisztikai központ, Pokrovszk közelében. Volodimir Zelenszkij elnök azt is kijelentette, hogy az ukrán erők visszaszerezték a terület egy részét a határ menti Szumi régióban.