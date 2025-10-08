Szivárog az adat

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, ami az elmúlt nap főbb híreit gyűjti össze. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt: azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs, az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egészpályás letámadásban van. Magyar Péter azt ígérte, mindenkit megvédenek, akit bármilyen retorzió vagy fenyegetés ér az adatszivárgás miatt.
A Tisza vezérének már hatszor akkorát kellett volna buknia másfél év alatt, mint amekkorát Gyurcsány bukott az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalával – ha hihetünk az első, Magyar Péterről megjelent fideszes könyvnek.
Orbán Viktor évek óta hivatalos szövetséges nélkül ül az Európai Tanácsban, de ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül: Orbán bízik benne, hogy európai párttársa a legkényesebb ügyekben is mellé áll majd, és bár ez még egyáltalán nem biztos, Orbán mozgástere jelentősen nőhet.
A két évtizede Orbán mellett dolgozó Nagy János egyórás interjút adott egy kormánybarát Youtube-csatornának: elmondta, milyen főnöknek ismerte meg Orbánt, milyen mélyen volt a 2006-os választás után a jobboldali közösség, és beszélt Magyar Péterről is.
Lázár János a siklósi fóruma után azt mondta, hogy társadalmi mozgalmat kellett volna szervezni a Pride ellen.
A Meta „politikai tartalomnak” minősítette és letiltotta a hirdetést, amiben Karácsony Gergely az új CAF-villamosokról számolt be, ezzel szemben Bohár Dániel ismeretterjesztőnek álcázott propagandavideóval cselezte ki a Facebook tiltását.
Nagy Márton szerint az elmúlt években a lakosság „jól érezte magát, volt pénze és tudott vásárolni”. A konferencián Vida József azt mondta, azt kérné Orbántól, hogy beszélgessen el a felcsúti focistákkal. „Legalább azt tudja, hogy Szlovákia van” – mondta Hernádi Zsolt az amerikai elnökről, majd egyértelművé tette: a MOL-nak kell az orosz olaj.
Napi 600 autónak építik a kétszer kétsávos Duna-hidat 300 milliárdért, a G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján azt írja, a mohácsi híd kirívó példája a drága és indokolatlan építkezéseknek.
Hoppál Péter elbüszkélkedett egy nagyszabású pécsi építkezéssel, csak elfelejtett pár fontos dolgot megemlíteni: hogyan kerülhet a város helyett az MCC-hez a Pécs egyik legszebb terén álló épület, amit ráadásul állami pénzből Mészáros Lőrincék újítanak fel?
Szibéria mélyén, több mint 2000 km-re a határról csaptak le az ukrán drónok Putyin születésnapján.
Hajdú Péter szabályt szegett Az Árulókban, kötbért fizettetnek vele: kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta az RTL realityjében maradt játékosoknak, hogy ki a gyilkos. A producer szerint nem teljesen érti a játékszabályokat Hajdú, aki most perrel fenyegetőzik.
Ez nem művészet, undorító, túlfeldolgozott virslit készítetek emberi életekből – közölte a néhai Robin Williams lánya az apjáról készült AI-videókról.
A gőzerővel tolt ukránozásra Magyar oroszozással vág vissza.
„Három hete azt mondták, hogy az applikációt Amerikában fejlesztették, most Ukrajnánál tartunk, de jön már az MI6, jön Brüsszel, jön Soros Gyuri bácsi.”
A képviselők jóváhagyták az EP jogi bizottságának szeptemberi döntését, ami egyik politikus esetében sem támogatta a mentelmi jog kiadását.
„Van viszont itt a Türk Tanácsban több jó dolog, ami nálunk hiányzik” – mondta a miniszterelnök.
A miniszter egyáltalán nem bánta meg, hogy az öngyilkosságról a gyengeséggel összefüggésben beszélt. A pécsi Pride után azt mondja, társadalmi nyomást kellett volna gyakorolni a rendezvénnyel szemben, az pedig megkérdőjelezhető, hogy a kormány kellő bölcsességgel járt-e el.
„Politikai tartalomnak” minősítették a hirdetést, amiben a főpolgármester az új CAF-villamosokról számolt be.
Mondjuk nem kellett volna ilyen óvatosnak lennie, mert aztán három sima propagandavideóját is meg tudta hirdetni.
„How do you do, fellow Gyurcsány-árvák?”
Sokáig tartott, mire megtalálta a kormány ezt az érvet a felelősséghárításra.
Ráadásul nagy az esélye annak, hogy 2026-ban sem szakad meg a szokatlan sorozat ezen a három helyen.
Az őt számon kérő Hadházy Ákosnak annyit mondott, „bazdmeg, valahol laknom kell.”
A miniszter emellett elgondolkodott azon egy keddi előadásában, hogy Magyarország az Európai Unió nélkül sikeres tud-e lenni gazdaságilag.
Ha csak egy kérése lehetne Vida Józsefnek.
Hiszen „a Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság”.
A G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján azt írja, a mohácsi híd kirívó példája a drága és indokolatlan építkezéseknek.
Hogyan kerülhet a város helyett az MCC-hez a Pécs egyik legszebb terén álló épület, amit ráadásul állami pénzből Mészáros Lőrincék újítanak fel?
Az eddigi tapasztalatok alapján könnyítenek a feltételeken.
Vizsláson hozhatták meg az eddigi legszigorúbb rendeletet a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján. Azt is megszabják, egy ingatlanba mennyien költözhetnek be.
Tyumeny városának nagy olajfinomítóját érhette találat. Olyan messze van a határtól, hogy vagy a közelből támadhattak becsempészett fegyverekkel, vagy Kazahsztánból, ami közel van és igen ritkán lakott.
A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon és zárjanak be mindent.
A Lemmon október második felében, majd november elején lehet megfigyelhető szabad szemmel, ha szerencsénk van.
Kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta az RTL realityjében bentmaradt játékosoknak, hogy ki a gyilkos.
Miután megszegte a szabályokat az RTL realityjében, Hajdúval kötbért fizettetnének, mire a tévés azt üzente: Tali a bíróságon.
„Ha van benned egy csepp emberség, hagyd abba. Ne tedd ezt vele, velem, és senki mással sem. Ez ostobaság, idő- és energiapazarlás, és hidd el, ő sem ezt akarná” – írta Zelda Williams.