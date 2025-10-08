Szivárog az adat

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, ami az elmúlt nap főbb híreit gyűjti össze. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TISZA

Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt: azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs, az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egészpályás letámadásban van. Magyar Péter azt ígérte, mindenkit megvédenek, akit bármilyen retorzió vagy fenyegetés ér az adatszivárgás miatt.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza vezérének már hatszor akkorát kellett volna buknia másfél év alatt, mint amekkorát Gyurcsány bukott az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalával – ha hihetünk az első, Magyar Péterről megjelent fideszes könyvnek.

Magyar, Dobrev és Ilaria Salis mentelmi jogát sem függesztette fel az EP.

ORBÁN

Orbán Viktor évek óta hivatalos szövetséges nélkül ül az Európai Tanácsban, de ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül: Orbán bízik benne, hogy európai párttársa a legkényesebb ügyekben is mellé áll majd, és bár ez még egyáltalán nem biztos, Orbán mozgástere jelentősen nőhet.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A két évtizede Orbán mellett dolgozó Nagy János egyórás interjút adott egy kormánybarát Youtube-csatornának: elmondta, milyen főnöknek ismerte meg Orbánt, milyen mélyen volt a 2006-os választás után a jobboldali közösség, és beszélt Magyar Péterről is.

Orbán szerint ami az EU-ban rossz, az a Türk Tanácsban nincs.

BELFÖLD

Lázár János a siklósi fóruma után azt mondta, hogy társadalmi mozgalmat kellett volna szervezni a Pride ellen.

A Meta „politikai tartalomnak” minősítette és letiltotta a hirdetést, amiben Karácsony Gergely az új CAF-villamosokról számolt be, ezzel szemben Bohár Dániel ismeretterjesztőnek álcázott propagandavideóval cselezte ki a Facebook tiltását.

Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra a párt jelöltbemutatóján.

Rétvári Bence már ott tart, hogy Juhász Péter Pált Demszky Gábor nevezte ki.

Csak három olyan választókerület van Magyarországon, ahol 2006 óta minden egyes alkalommal más-más politikus nyer.

Vádat emeltek a bácsszőlősi polgármester ellen, aki beköltözött az EU-s pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba, és az őt számon kérő Hadházy Ákosnak azt mondta: „Bazdmeg, valahol laknom kell!”

GAZDASÁG

Nagy Márton szerint az elmúlt években a lakosság „jól érezte magát, volt pénze és tudott vásárolni”. A konferencián Vida József azt mondta, azt kérné Orbántól, hogy beszélgessen el a felcsúti focistákkal. „Legalább azt tudja, hogy Szlovákia van” – mondta Hernádi Zsolt az amerikai elnökről, majd egyértelművé tette: a MOL-nak kell az orosz olaj.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Petőfi-díj a közép-európai népek szabadságáért kitüntetés átadási ünnepségén a MOL Campusban 2024. november 29-én. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Napi 600 autónak építik a kétszer kétsávos Duna-hidat 300 milliárdért, a G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján azt írja, a mohácsi híd kirívó példája a drága és indokolatlan építkezéseknek.

Hoppál Péter elbüszkélkedett egy nagyszabású pécsi építkezéssel, csak elfelejtett pár fontos dolgot megemlíteni: hogyan kerülhet a város helyett az MCC-hez a Pécs egyik legszebb terén álló épület, amit ráadásul állami pénzből Mészáros Lőrincék újítanak fel?

A kormány több ponton módosítaná az Otthon Start feltételeit.

Érettségit, erkölcsi bizonyítványt és betelepülési hozzájárulást is kér egy nógrádi falu a beköltözőktől.

KÜLFÖLD

Szibéria mélyén, több mint 2000 km-re a határról csaptak le az ukrán drónok Putyin születésnapján.

Mérgező gázfelhő szabadult fel a bajorországi Aschaffenburg felett, a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon és zárjanak be mindent.

Ha nem lesz felhős az idő, nemsokára olyan üstököst lehet látni, amilyet 1350 éve senki.

KULTÚRA

Hajdú Péter szabályt szegett Az Árulókban, kötbért fizettetnek vele: kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta az RTL realityjében maradt játékosoknak, hogy ki a gyilkos. A producer szerint nem teljesen érti a játékszabályokat Hajdú, aki most perrel fenyegetőzik.

Fotó: RTL

Ez nem művészet, undorító, túlfeldolgozott virslit készítetek emberi életekből – közölte a néhai Robin Williams lánya az apjáról készült AI-videókról.