Trump lecsukatná Chicago polgármesterét és Illinois kormányzóját, pedig a két demokrata politikust nem is vádolják semmivel

Chicago város polgármesterének és Illinois demokrata kormányzójának bebörtönzését követelte Donald Trump amerikai elnök szerdai posztjában. Bár a két politikust nem vádolják bűncselekmény elkövetésével, Trump szerint nem védték meg a Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) munkatársait.

Chicago-i lakosok szombaton összecsaptak az amerikai vám- és határőrség (CBP) fegyvereseivel egy benzinkútnál, miután a bevándorlási és vámügyi hivatal (ICE) munkatársai állítólag őrizetbe vettek egy azonosítatlan férfit a városban. Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Mindkét demokrata politikus hangosan ellenzi az amerikai elnök bevándorlásellenes politikáját, különösen a Nemzeti Gárda bevetését a demokrata vezetésű városokban. A hadsereg bevetése az országon belül jogilag amúgy is kérdéses, kritikusai szerint Trump mesterségesen akart zavart kelteni a demokrata vezetésű városokban.

„A célom egyszerű. MEGÁLLÍTANI A BŰNÖZÉST AMERIKÁBAN!” – írta korábban az amerikai elnök.

Azonban azokban a városokban, ahova Trump eddig kiküldte a hadsereget, a statisztikák alapján a világjárvány óta épphogy csökkent a bűnözés szintje. Az eddigi tapasztalatok alapján a kivezényelt katonák jellemzően nem az utcai bűnözés ellen küzdenek, hanem szövetségi létesítményeket védenek. A demokrata polgármesterek szerint Trump hamis képet kelt a városok közállapotáról. Az ICE által képviselt bevándorláspolitika és a hadsereg bevetése ellen egyre gyakrabban tüntetnek az amerikaiak. (Reuters)