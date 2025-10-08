„Tudunk neked jobbat, mint a széklábfaragás” – Kocsis Máté zebrás digitális körében is rápörögtek Varga Judit visszatérésére

A „csöcs, pöcs, beintés” tematikájú napját nem zárhatja méltóbban a Fidesz, mint egy Wellor-dallal. Amely arról szól, a nap fideszes fő topikjába illeszkedve, hogy Varga Juditnak vissza kell térnie a politikába. Nem csoda, hogy a nagyjából két hete már a kormánysajtóban agyonajnározott dalt szerda este Kocsis Máté saját internetes homokozójában, a Zebra dpk-ban is megosztották, remixelve is.

„Ha megint beszállsz, / a kis pöcs azt se tudja, hol van / dadog, remeg, izzad, elakadt a szólam / a család se számít, esküt, szabályt megszeg, / feléget mindent az áruló exed.”

Nem, kedves olvasó, ez nem a méltán híres kormánypárti Wellor nevű AI-zenész Gyere vissza! című számából származó idézet. Ez annak a Wellor számnak a Digitális Polgári Kör által remixelt (jelentsen ez bármit is), Gyere vissza, Judit! című változata. A refrén mindenesetre ugyanaz:

„Gyere vissza, Judit! / A poloska már retteg, / amíg népet butít, / vedd vissza, mit elvett. / Gyere vissza, Judit! / Vár a szavazás, / tudunk neked jobbat, / mint a széklábfaragás.”

A két dal ugyan már többnapos, ezen az alapból is elképesztő szerdai napon azonban új aktualitást nyert, hiszen Gulyás Gergely azzal indította a napot, hogy megüzente Varga Juditnak, hogy térjen vissza. Erre Magyar Péter azt reagálta, hogy ugyan nincs beleszólása, a Fidesz mit csinál, de tudja, hogy „a volt felesége pontosan érzi, hogy mi a három gyermekük érdeke”.

Ezek után jutottunk el oda, hogy a Varga Judit visszatérését váró dalt újra megosszák abban a zebrás digitális polgári körben, amelyet többek között Kocsis Máté alapított az álhírek ellen, és amelyet nagy felhajtás övezett az utóbbi időben.