Uniós védelmi biztos: Nem vagyunk háborúban, de békében sem, Európának fel kell készülnie

„Támadás alatt állunk, és készen kell állnunk, hogy megvédjük magunkat és egységesen válaszoljunk. Ha békét akarunk, fel kell készülnünk a háborúra, máskülönben fel kell készülnünk a megadásra, a Putyin-féle békére” – mondta Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán. Ugyan Kubilius szerint nem vagyunk háborúban, de békében sem.

Kubilius szeptember végén Lengyelországban járt. Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto via AFP

A biztos szerint Európa vagy felkészül Putyin elrettentésére, vagy egymás ellen fordul. Az utóbbi hetekben történt orosz légtérsértéseket veszélyesnek nevezte, és azt is hozzátette, hogy az európai védelem jelenleg nincs felkészülve a drónok észlelésére és megsemmisítésére. „Egy tízezer eurós drónt egymillió eurós rakétával lelőni nem fenntartható”.

Rövid távon a szenzorok, a radarok és a műholdas megfigyelés, tehát az észlelésre alkalmas rendszerek fejlesztését tartja fontosnak, míg hosszú távon a drónok kilövésére alkalmas légvédelmi rendszerekre van szükség. A keleti tagállamok esetében fontosnak tartja az olyan drónrendszerek kiépítését, amelyeket egy esetleges invázió esetén be lehet vetni szárazföldi célpontok ellen is.

Kubilius értékesnek tartja az Ukrajnában szerzett tapasztalatokat az európai fejlesztésekben. „Az ukrán légvédelem a célpontok 70-80 százalékát semlegesíti, drónjaik pedig kiszorították az orosz flottát a Fekete-tengerről, és megállították az orosz előrenyomulást.” Ezért szerinte az európai drónfal megépítésénél az ukrán tapasztalatoknak központi szerepet kell kapniuk.

Azonosítatlan drón Litvániában. Fotó: THOMAS IMO/dpa Picture-Alliance via AFP

Az utóbbi hetekben sokat emlegetett drónfal alapjait már jövőre elkezdhetik kiépíteni, 2030-ig pedig akár 2,5 ezer milliárd eurót fordíthatnak védelmi fejlesztésre. Mint a múlt heti informális EU-csúccsal kapcsolatban írtuk, a drónfal azon ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni. Rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.

Az EP-ben Hölvényi György, a KDNP képviselője írásban reagált: szerinte az EU-nak ki kell lépnie a háborús logikából, és a békére kell törekednie. Ennek ellenére beismerte, hogy „a békéhez erő kell, az erőhöz pedig védelmi képességek”, és azt is írta, hogy Magyarország éppen ezért aktívan részt vesz Európa keleti határainak védelmében.

Példaként hozta, hogy a Baltikumban nyolcvan magyar katona és négy Gripen vadászgép szolgál, amelyek többször reagáltak már orosz katonai gépek közeledésére. „Ez is bizonyítja: a magyar honvédek helytállnak, és Magyarország megbízható tagja a NATO szövetségi rendszernek” – írta.