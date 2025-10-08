Videón, ahogy fejbe rúgja a mentős a hordágyon fekvő megbilincselt embert

Teljes erőből fejbe rúgta a hordágyon fekvő megbilincselt embert a hatvani vasútállomáson az a mentős, akit a brutális bántalmazás miatt azonnali hatállyal elbocsátottak. Az RTL Híradójának egyik nézője rögzítette a megdöbbentő esetet:

Az RTL Híradója úgy tudja, hogy a jelenetet végignéző rendőrök azt állították, hogy nem vették észre mi történt. Állítólag a vasútőrök riasztották a rendőröket és a mentőket, mert egy férfi zavartan viselkedett a peronon, vonat alá akart ugrani. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást.