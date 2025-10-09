115 millió forintot vett ki a Nakamából Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata tavaly

A Nakama & Partners Kft. a 2018-as rekordévet követően tavaly érte el a második legnagyobb nyereségét.

Ahogy a korábbi években, úgy ezúttal is a teljes nyereséget kifizették osztalékként, sőt még az eredménytartalékot is megcsapolták.

Kilenc év alatt 830 millió forintot fizettek ki maguknak a tulajdonosok.

A két üzletasszony fejenként több mint 400 millióval gyarapodhatott a Nakamának köszönhetően 2016 óta.

Már szinte hagyományosnak is nevezhetem, hogy idén is jóval a május végi határidő után csak most, október elején sikerült leadnia a 2024-es évről szóló beszámolóját a Rogán-Szendrei Cecília és a Sarka Kata tulajdonában lévő Nakama & Partners Kft.-nek. Egyébként ez a kicsivel több mint négy hónapos csúszás a jogszabályok alapján már súlyos következményekkel, adószám felfüggesztésével is járhatna, ami meggátolja a cég további működését. A nyilvános adatbázisok alapján ilyen azonban a Nakama esetében nem történt.

A dokumentumok szerint a reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó cégre alapvetően tavaly sem lehetett nagy panasza a tulajdonosoknak, a korábbi éveknek megfelelő teljesítményt nyújtott. A tulajdonosok viszont végeredményben mégis jobban jártak, mint egy évvel korábban. A cég gyakorlatilag a koronavírus-járvány óta nagyon stabil teljesítményt nyújt, hiszen rendre 330 és 350 millió forintnyi bevételt könyvelnek el évről évre, 2024-ben egészen pontosan 346 millió folyt be a kasszába, ami csak 13 millióval kevesebb az előző évinél.

Ezzel párhuzamosan a kiadások egy részét is vissza tudta fogni a Nakama. Anyagjellegűekrea 2023-as 239 millió után 225 milliót költöttek tavaly, személyi jellegűekre pedig 40 millió után 35 millió forintot, az egyéb ráfordítások viszont az előző évi duplájára nőttek, 19 millió forintra.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Arra a kérdésre azonban, hogy mi eredményezte a bevétel csökkenését, illetve mi áll a kiadások változása mögött, az egyébként részletezésre hivatott kiegészítő melléklet nem ad választ. Azt rendkívül szűkszavúan ismerteti a mérlegben és az eredménybeszámolóban szereplő számokat, ráadásul a ráfordítások „fejezetet” egy az egyben kihagyták a mellékletből.

Annyi azonban kideríthető, hogy tavaly tovább szűkítették a stábot Sarkáék, hiszen míg 2023-ban egy fővel 7-re csökkent az átlagos dolgozói létszám, tavaly további két személlyel kevesebben lettek. Így a személyi jellegű kiadások közel 5 milliós csökkenéséhez nagyban hozzájárult ez a tényező.

Hiába sikerült azonban faragni a kiadások egy részén végeredményben az előző évinél alacsonyabb nyereséget tudott elérni a cég, 77,8 millió után 59,1 milliós profitot könyveltek el.

Ezzel egyébként 2018 után még mindig a második legjobb évét zárta a Nakama. Ahogy az a lenti ábrán is jól látszik, az első néhány évében a kft. egészen kimagasló teljesítményt produkált, majd 2019 visszaesést hozott, azóta pedig stagnálás jellemzi leginkább a cég teljesítményét.

A csökkenő profit azonban egyáltalán nem zavarta a tulajdonosokat, hiszen az előző évinél így is nagyobb osztalékot szavaztak meg maguknak. Egyrészt a teljes nyereséget kifizették, másrészt ezt kiegészítették még a cég eredménytartalékából – ami az előző évek gazdálkodásának eredményeit tartalmazza –, így a korábbi 91 millió forint után most 115 millió forint kifizetéséről határoztak, vagyis tulajdoni hányaduk alapján Rogán-Szendrei Cecília 58,65 millió forinthoz, Sarka Kata pedig 56,35 millió forinthoz jutott cégük tavalyi gazdálkodásából.

A Nakama 2015-ös megalapítása óta mindössze két évben nem vettek ki pénzt a cégből Rogánék, 2016-ban és 2020-ban hagyták a cégben a nyereséget. (A 2015-ös évet azért nem vesszem figyelembe, mert december 15-én alapították a társaságot, az év hátralévő, ünnepekkel tarkított heteiben már érdemi tevékenységet nem végeztek.)

Így összesen kilenc év alatt a két üzletasszony csak a Nakamából 830 millió forintot vett ki, ez a tulajdoni hányad alapján azt jelenti, hogy Rogán-Szendrei 423,15 millió forinttal, Sarka Kata pedig 406,55 millió forinttal gyarapodott.

Noha ezek is jelentős összegek, mégis jócskán elmaradnak attól, amennyit Várkonyi Andrea vagy Szijjártó-Nagy Szilvia, a külügyminiszter felesége sokkal rövidebb idő alatt kivett a cégéből. Várkonyi ugyanis négy év alatt 2,72 milliárddal gyarapodott, Szijjártó-Nagy pedig bő öt év alatt kereken 2 milliárd forintot tudott kivenni a telefonszám és honlap nélkül működő cégéből.

Rogán-Szendreinek és Sarkának van a Nakamán kívül még két közös cége, a TWN bulvároldalt működtető Top News Hungary Kft., illetve az idén alapított ACAI Superfood. A Top News Hungary azonban egyelőre még mindig nem adta le a tavalyi éves beszámolóját.