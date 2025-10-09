A DPK diadala, Varga Judit labubuja

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Csöcs, pöcs, beintés, Labubu és a lájknyomó háború büszke hadvezére. És még csak október eleje van. Ha valakit rövidített formában érdekelne, mi történt tegnap, ajánljuk egyetlen mondatunkat a Fidesz digitális kampányának egy átlagos szerdájáról.

Gulyás Gergely szerda reggel megüzente, hogy az emberek várják Varga Judit visszatérését. Magyar Péter leszögezte, hogy ugyan nincs beleszólása, mit csinál a Fidesz, azt azonban tudja, hogy a volt felesége „pontosan érzi, hogy mi a három gyermekük érdeke”. A Fidesz azonban nem állt le, AI-val készült visszavárós dalt posztoltak a zebrás DPK-ba, amiben a széklábfaragásból várják vissza Vargát a szavazásba.

Magyar: Ez az embertelen hatalom arra nem volt képes másfél év alatt, hogy kiálljon és bocsánatot kérjen, belenézzen a bicskei áldozatok szemébe.

„A korlátlan hatalom egy idő után mindig torzítja a személyiséget” – mondja a Tisza vezető gazdaságpolitikusa egykori diáktársáról, Rogán Antalról. A lapunknak adott interjúban Kármán András beszélt arról, hogy visszahoznák a katát és bevezetnék a magyar eurót, de arról is, hogy nem úgy távozott az NGM-ből, ahogy Orbán Viktor meséli.

Befagyott az infláció, harmadik hónapja változatlan tempóban gyorsulnak az árak.

A MOL újra kivizsgálja, mennyi kőolajat tudna behozni az Adria-vezetéken keresztül.

Kármán András Fotó: Németh Dániel/444

2025. október 7-e valószínűleg a Nagy Smiley hadművelet néven vonul be a történelemkönyvekbe, közvetlenül a nándorfehérvári diadal és a pákozdi csata mellé. A miniszterelnök egyik posztján délben még többségben voltak a röhögő fejek. Aztán Nagy János a 60 ezer tagot számláló a DKP-csoportban körbevitte a véres kardot, a tábor megmozdult, és rövidesen már kétszer annyi volt a lájkok száma, mint a nevezős fejeké.

Magyar Péter a Tisza adatszivárgásáról: A szükséges eljárásokat megindítottuk.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Vannak hírességek, akivel a Fidesznek legfeljebb egy közös kép jött össze, vannak, akik csak egyszerűen nem ugrottak el a NER-pénzek elől, mások konkrétan a Fidesz propagandistái voltak. Majd eljött a pillanat, amikor a párt elengedte a kezüket. Vagy fordítva.

Majka szerint Bécsben „egy olyan típusú csávó”, mint ő, „folyamatosan a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat”.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az UNICEF Magyarország nagyszabású konferenciát rendezett a gyerekek és fiatalok mentális egészségéről, ahol neves szakértők kongatták a vészharangot. A diákok az iskolában csak a teljesítménykényszert kapják, döntési lehetőséget nem hagynak nekik, ez pedig gyerekkori kiégéshez vezet, ami már a gyerekek 60 százalékát érinti.

Fotó: UNICEF

Külföld

Putyin szerint bár összességében Oroszország Ukrajna húsz százalékát tartja ellenőrzés alatt, 2025-ben mindössze egy százalékot sikerült elfoglalnia. Három ember meghalt, egy pedig megsérült egy ukrán rakétatámadásban az ukrán határ közelében, az orosz Maslova Pristan településen. A német kormány elfogadta a légteret megsértő drónok lelövését, az uniós védelmi biztos szerint pedig Európa jelenleg nincs eléggé felkészülve a dróntámadásokra.

Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

A szabadság nem csak Amerikának jár! – üzenték az Ukrajnában meghalt amerikai önkéntesek szülei Donald Trumpnak. Az amerikai elnök eközben arról posztolgatott, hogy lecsukatná Chicago polgármesterét és Illinois kormányzóját, pedig a két demokrata politikust nem is vádolják semmivel. Az amerikai kormányzat azt pedzegeti, hogy nem jár a kormány leállása alatt hazaküldött dolgozóknak visszamenőleges bér.