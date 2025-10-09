A kolumbiai elnök azt állítja, hogy a legutóbb lebombázott hajó „kolumbiai volt, fedélzetén kolumbiai állampolgárokkal”

Gustavo Petro kolumbiai elnök kijelentette, hogy a pár napja az Egyesült Államok által lebombázott hajó „kolumbiai volt, fedélzetén kolumbiai állampolgárokkal”. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben legalább négy hajót támadott meg a Karib-térségben, a támadások során 21 ember életét vesztette. Az amerikai kormány szerint a nemzetközi vizeken végrehajtott csapások célpontjai „drogcsempészek” voltak.

Washington azonban sem bizonyítékot, sem részleteket nem közölt arról, hogy kik vagy mik voltak a hajókon, és a támadásokat több ország is elítélte a térségben, mivel attól tartanak, hogy azok megsértik a nemzetközi jogot. Az amerikai szenátus szerdán elutasított egy javaslatot, amely megtiltotta volna Donald Trump elnöknek, hogy katonai erőt alkalmazzon a hajók ellen.

Petro az X-en válaszolt Adam Schiff demokrata szenátor bejegyzésére, aki azt írta, hogy a karibi hajók elleni csapásokat meg akarja akadályozni, mivel egyes törvényhozók a kongresszusban próbálják korlátozni a fegyveres erők bevetését.

A kolumbiai elnök azt mondta, hogy „új háborús színtér nyílt: a Karib-tenger”. Hozzátette, hogy „a jelek szerint az utoljára lebombázott hajó kolumbiai volt, fedélzetén kolumbiai állampolgárokkal”.

„Remélem, hogy családtagjaik előállnak és bejelentést tesznek. Itt nem a csempészet elleni háborúról van szó, hanem az olajért vívott háborúról, amit a világnak meg kell állítania. Ez az agresszió egész Latin-Amerika és a Karib-térség ellen irányul.”

Petro nem közölt további részleteket az állítólagos áldozatok kilétéről, az Egyesült Államok pedig nem kommentálta, kiket öltek meg a támadások során. A Fehér Ház közleményében úgy fogalmazott, „várja, hogy Petro elnök nyilvánosan visszavonja alaptalan és felháborító kijelentését”. A közlemény hozzátette, hogy bár a két ország között vannak „politikai nézetkülönbségek”, az USA „továbbra is elkötelezett a szoros együttműködés mellett számos közös prioritás, köztük a regionális biztonság és stabilitás” terén. Az Egyesült Államok szerint a szeptember 2-án kezdődött támadások célpontjai Venezuela partjainál azok a hajók voltak, amelyek illegális kábítószert szállítottak.

A szenátus szerdán tárgyalt indítványa, amely előírta volna Trump számára, hogy a csapásokhoz kongresszusi felhatalmazást kérjen, 48–51 arányban elbukott. A javaslatot a demokrata szenátorok, Adam Schiff és Tim Kaine terjesztették elő, és a szavazás döntően pártvonalak mentén oszlott meg.

Az Egyesült Államok október 3-án intézett csapást a venezuelai partok mentén egy hajóra, amelyen négy ember meghalt. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint a hajón kábítószercsempészek tartózkodtak. Ez volt a negyedik hajó, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt hetekben célba vett a drogkartellek elleni háború keretében.

