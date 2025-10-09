A Kormányinfón megkérdeztem, mit keresett a náci Bede Zsolt a Digitális Polgári Körök arénashow-ján, erre egy órán belül odajött az utcán baszogatni

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Vadhajtások arca, Bede Zsolt közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n:

Forrás

Korábban arról készített fotót, hogy karlendít a kisfiával egy horogkeresztes zászló előtt:

Forrás: Zsúrpubi/Facebook

Bede Zsolt korábban fideszes rendezvényen szólalt fel, Kubatov Gáborral is jóban van, és amikor szeptemberben Bayer Zsolt tüntetésén Bede Zsolt odament baszogatni a Telexet, a megafonos Apáti Bence vezette el onnan az egyre kínosabbá váló „Zsoltit”.

Forrás

A legutóbbi Kormányinfó utolsó kérdezőjeként, 11 óra után meg is kérdeztem Gulyás Gergelyt, hogy miért hívták meg ezt a nácit a Digitális Polgári Körök rendezvényére, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter és fideszes országgyűlési képviselő nem tudott rá válaszolni, miért hívták meg a fideszes kampányeseményre Bede Zsoltot:

Forrás

Soha ilyen gyorsan nem érkezett még pozitív megerősítés a munkámra.

Miután bedobtam az újságba a videót a kérdéseimről, elmentem ebédelni egy barátommal, és éppen a Margit körúton sétáltam, amikor azt vettem észre, hogy valaki egy mobillal a kezében mellém ér. Ekkor láttam, hogy Bede Zsolt az, aki éppen lesből le akar köpni a rágójával. Reflexből elhajoltam, és elrepült a fejem fölött a rágó.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA vadhajtások gulyás gergely kormányinfó Bede Zsolt margit körút náci balhé horogkereszt
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.

Molnár Kristóf
ÉLET

Orbán Viktor az Ultras Liberi vezetőjével pózolt egy fotóhoz

A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.

Herczeg Márk
futball

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.

Takács Lili
belföld

Elkerült buzizás, szeretetbeszéd és Bede Zsolt két keze az állami pikniken

Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.

Bódog Bálint
belföld

A Békemenet nagy egymásra találása: Kubatov Gábor és Bede Zsolt

A mozgósítási világrekord beállítása előtt a Fidesz pártigazgatója a Vadhajtások arcával is váltott pár szót.

Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
barátság

Hatalmasat hablatyolt Gulyás Gergely, amikor megkérdeztük, hogyhogy simán lement a pécsi Pride a tiltás ellenére is

Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)

Herczeg Márk
POLITIKA

Miért ideges?

Bevett fegyverré vált a kérdés, ami minden eddiginél nyomorultabbá tette a politikai kommunikációt.

Herczeg Márk
nyelv

A Vadhajtások arcai találkoztak a saját módszereikkel, és teljesen megsemmisültek

Bede Zsolt és csapata megjelent az Auróránál kötekedni, de nem engedték be őket.

Herczeg Márk
Budapest

„Mocskos n****r banánzabáló fekete szarok”

A kormánymédia kedvenc trollja kommentálja az amerikai eseményeket. Korábban arról panaszkodott, hogy rasszistának nevezik.

Herczeg Márk
POLITIKA

A rendőrség öt év nyomozás után sem tudja, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon

Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.

Herczeg Márk
vélemény

Az ügyészség szerint a rendőrség, ami azt se tudta kideríteni, hogy Bede Zsolt áll a Vadhajtások mögött, mindent jól csinált

Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.

Herczeg Márk
bűnügy