A NATO keményebben lépne fel Putyin hibrid háborújával szemben

A NATO-tagországok több fórumon is egyeztetnek arról, hogyan reagáljanak Vlagyimir Putyin egyre erőteljesebb hibrid hadviselésére, amely immár magában foglalja a légtérsértéseket, dróntámadásokat, kibertámadásokat és szabotázskísérleteket is. Négy, az egyeztetésekbe beavatott tisztviselő azt mondta a Financial Timesnak, hogy a javaslatok között szerepel az orosz katonai tevékenységekről információkat gyűjtő felderítő drónok felfegyverzése, valamint a keleti határon járőröző pilóták tűzparancsra vonatkozó szabályainak enyhítése. Egy másik lehetőség nagyszabású NATO-hadgyakorlatok szervezése a kevésbé őrzött határszakaszokon.

Az erről szóló tárgyalásokat az Oroszországgal szomszédos tagállamok indították el Franciaország és az Egyesült Királyság támogatásával, de mostanra az egész, 32 tagú szövetséget érinti. A légtérsértések között volt orosz drónok lengyel és román határátlépése, MiG vadászgépek észt légtérbe való behatolása, valamint Belgium, Dánia és Németország repülőtereinek működését megzavaró, azonosítatlan drónok.

Czosnowskánál lezuhant dróndarabokat vizsgálnak az orosz légtérsértés után Lengyelországban. Fotó: PIOTR PYRKOSZ/AFP

Donald Trump amerikai elnök múlt hónapban kijelentette, hogy a NATO-nak le kell lőnie azokat az orosz repülőgépeket, amelyek megsértik szövetséges területét. Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matthew Whittaker hangsúlyozta: minden nap azon dolgoznak, hogy hatékonyabb válaszlépések álljanak rendelkezésre a hibrid hadviselés különböző formáira.

Az EU eközben saját intézkedéseket készít elő: korlátozná orosz diplomaták mozgását Európában, és uniós források felhasználásával fejlesztené a drónelhárító rendszereket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország célja az európai egység megbontása, amelyre összehangolt fellépéssel kell reagálni.