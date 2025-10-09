A Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat

„A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt” – írta Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Tisza Világnak címzett levelében csütörtökön, amit a Telex közölt.
A levél szerint az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek. Továbbá biztonsági intézkedéseket tesznek, hogy senki ne férhessen hozzá törvénytelenül személyes adatokhoz.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párthoz köthető személyes adatok kerültek nyilvánosságra, köztük egy ukrán névvel. Az ügyet az Index hozta nyilvánosságra anélkül, hogy érdemben utánajárt volna az állításainak. A történetre Orbán Viktor is rácsatlakozott egy ukránozós poszttal. A Tisza állítja, semmi közük az adatbázisban szereplő ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz, olyan adatbázisuk, ami kiszivárgott, nincs, és tudomásuk szerint a Tisza appot sem törték fel. Ugyanakkor az adatok egy része biztosan nem kitalált, beszéltünk több érintettel, akik megerősítették, hogy a róluk kikerült adatok valósak, és beazonosítottak több ismerőst is. Az egész ügyről és arról, hogy a kormány hogyan épített erre ukrán narratívát, itt írtunk részletesen. Szerdán pedig Magyar Péter arról posztolt, hogy a szükséges eljárásokat megindították. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból indított vizsgálatot.
A levélben Radnai arra is kitért, hogy a lista tartalmaz valós és valótlan adatokat is: „Az adatbázis nem a miénk, abban számos ellentmondás, manipulált elem és külső forrásokból összeszedett tudatosan félrevezető információ található. A nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a TISZA közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.”
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.
Korábban azt mondta a párt a 444-nek: „ha úgy ítéljük meg, hogy külső behatolás érte bármely rendszerünket, úgy 72 órán belül a jogszabályoknak megfelelően ezt bejelentjük azt”.