A Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat

„A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt” – írta Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Tisza Világnak címzett levelében csütörtökön, amit a Telex közölt.

A levél szerint az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek. Továbbá biztonsági intézkedéseket tesznek, hogy senki ne férhessen hozzá törvénytelenül személyes adatokhoz.

Radnai Márk és Magyar Péter. Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párthoz köthető személyes adatok kerültek nyilvánosságra, köztük egy ukrán névvel. Az ügyet az Index hozta nyilvánosságra anélkül, hogy érdemben utánajárt volna az állításainak. A történetre Orbán Viktor is rácsatlakozott egy ukránozós poszttal. A Tisza állítja, semmi közük az adatbázisban szereplő ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz, olyan adatbázisuk, ami kiszivárgott, nincs, és tudomásuk szerint a Tisza appot sem törték fel. Ugyanakkor az adatok egy része biztosan nem kitalált, beszéltünk több érintettel, akik megerősítették, hogy a róluk kikerült adatok valósak, és beazonosítottak több ismerőst is. Az egész ügyről és arról, hogy a kormány hogyan épített erre ukrán narratívát, itt írtunk részletesen. Szerdán pedig Magyar Péter arról posztolt, hogy a szükséges eljárásokat megindították. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból indított vizsgálatot.