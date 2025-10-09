Börtönbe küldenék azt a fiatalkorút, aki nagy erővel egy betondarabot dobott egy alvó hajléktalan emberre

Felfüggesztett helyett végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az alvó hajléktalant betontömbbel bántalmazó fiatallal szemben, olvasható az ügyészség honlapján.

A fiatalkorú 2022. szeptember 16-án, hajnalban, a Budapest, Tátra téren található piacon, egy lépcső alján észrevette az alvó hajléktalan férfit. A fiatal erre fogott egy 1,5 kilogramm súlyú betondarabot, és a magasba emelve, nagy erővel a hajléktalan férfira dobta.

A sértett életveszélyes sérülést szenvedett, az időben érkező szakszerű orvosi beavatkozás hiányában meghalhatott volna.

A kép csak illusztráció. Fotó: Halász Júlia

A Fővárosi Törvényszék a fiatalt életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 2 év - végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett - fiatalkorúak börtönbüntetésére ítélte azzal, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosabb élet elleni bűncselekmény megállapításáért, továbbá végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett, amelyet a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fenntartott. Az elkövető szabadlábon várja a fellebbviteli eljárás befejezését.