Félmillió méh lett gyújtogatás áldozata Hollandiában

Felgyújtották egy méhész tíz kaptárát a közép-hollandiai Almere egyik parkjában, amivel becslések szerint félmillió méh pusztult el. Harold Stringer – a méhész – elmondta, hogy minden kaptárban 40–60 ezer méh élt, és borzalmas belegondolni, hogy valaki képes volt megölni őket. „Nagyon fáj, hogy a tíz kaptáram elpusztult” – mondta a helyi Omroep Flevoland televíziónak.

Almere rendőrsége most tanúkat keres, a közösségi médiában fényképeket is közzétettek a tűzről.

Stringer elmondta, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint a kaptárak felgyújtásához égésgyorsító anyagot használtak. A kaptárak raklapokon álltak a park egy erdős részén.

(BBC)

