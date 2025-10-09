Forrás

Hatalmasat hablatyolt Gulyás Gergely, amikor megkérdeztük, hogyhogy simán lement a pécsi Pride a tiltás ellenére is

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Az utóbbi időkben rövidített időtartammal megszervezett Kormányinfó legvégén ezúttal volt lehetőségünk kérdezni Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert.
  • Megkérdeztük, miért hívták meg a horogkeresztes zászló előtt karlendítő Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök arénashow-jára. (Nem derült ki.)
  • Arról is érdeklődtünk, tettek-e feljelentést államellenes bűncselekmény miatt, miután Kocsis Máté puccskísérletről beszélt, Orbán Viktor pedig azt mondta, a kormány cselekvőképességét akarták korlátozni. (Nem, mint kiderült, nagyot mondtak.)
  • Hogyan értékelik, hogy mióta alkotmánymódosítással betiltották a Pride-ot, kétszer is simán megtartották. (Óriási mellébeszélés lett a vége, a miniszter állandóan a vadállatos tüntetést emlegette.)
Forrás
POLITIKA gulyás gergely kormányinfó puccskísérlet pécs hazaárulás pécs pride pécsi pride
Kapcsolódó cikkek

Minek mentem oda?

Gulyás Gergely szerint az EU-ban nem sok kormány tart ilyen Kormányinfót. Hát ilyet tényleg nem tart senki.

Herczeg Márk
vélemény

Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.

Molnár Kristóf
ÉLET

A Fidesz egekbe emelte a tétet pedofilvádügyben, de államellenes szervezkedésnek kevés lehet Semjén rágalmazása

Először rágalmazási ügyként kommunikálta a kormány a Semjén elleni vádakat, majd államellenes puccskísérletet faragott belőle. Állítólag Semjén győzte meg Orbánt arról, hogy ez nem csak róla szól. Jogilag nem lesz könnyű ráhúzni ezt a kategóriát a történtekre.

Windisch Judit
POLITIKA

A közlekedés biztonságát veszélyeztető állatok túlszaporítása ellen tüntetnek Pécsen aznap, amikor a Pride lenne

A rendőrség gyanút fogott és betiltotta a felvonulást, rejtélyes társszervtől beszerzett minősített adat alapján, ám a Kúria szerint aggodalomra semmi ok.

Bódog Bálint
belföld