Izrael és a Hamász megállapodtak a tűzszünetben és a túszok szabadon bocsátásában

Izrael és a Hamász közölték, hogy megállapodtak egy régóta várt tűzszünetről és túszegyezményről szerdán, írja a Reuters.

Mindössze egy nappal a Hamász terrortámadásának második évfordulója után, az Egyiptomban folytatott közvetett tárgyalások eredményeként megállapodás született Trump 20 pontos béketervezetének első szakaszáról, amely a palesztin enklávé békéjét hivatott megteremteni.

Ám a Trump által szerda késő este bejelentett megállapodás szűkszavú volt a részleteket illetően, és számos olyan kérdést nyitva hagyott, amelyek még mindig a megállapodás kudarcához vezethetnek.

„Nagyon büszkén jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is jóváhagyta béketervünk első szakaszát” — közölte Trump a Truth Social-oldalán.

„Ez azt jelenti, hogy MINDEN túsz nagyon hamarosan kiszabadul, és Izrael az egyeztetett vonalig visszavonja csapatait, mint az erős, tartós és örökkévaló béke felé tett első lépéseket” — tette hozzá Trump.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy csütörtökön összehívja kormányát a megállapodás jóváhagyására.

„A terv első szakaszának jóváhagyásával minden túszunk hazatér. Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael Állama számára” - áll a közleményben.

A Hamász megerősítette, hogy megállapodás született a háború befejezéséről, és közölte, hogy az egyezség tartalmazza az izraeli csapatok kivonását az enklávéból, valamint egy túsz–foglyok közötti cserét is.

„Megerősítjük, hogy népünk áldozatai nem lesznek hiábavalók, és hűek maradunk ígéretünkhöz, soha nem mondunk le népünk nemzeti jogairól, amíg el nem érjük a szabadságot, a függetlenséget és az önrendelkezést” – közölte a Hamász.

A bejelentések után Gázában és Izraelben is ünneplés tört ki az utcákon.

Natali Zangauker, a túszként fogva tartott Matan Zangauker testvére Tel Avivban, a megállapodás bejelentésekor Fotó: Reuters TV/REUTERS

Hamarosan átadják a túszokat

Egy Hamász-forrás szerint az életben lévő túszokat 72 órán belül adják át, miután az izraeli kormány jóváhagyja a megállapodást. A Hamász tisztségviselői hangsúlyozták, hogy a halott túszok, akiket körülbelül 28 főre becsülnek, holttestének kiemelése a gázai romok alól hosszabb időt fog igénybe venni.

Trump szerdán a Fox News Hannity című műsorában úgy nyilatkozott, hogy a túszokat valószínűleg hétfőn engedik szabadon.

Az izraeli hadsereg arra figyelmeztette Gáza lakóit, hogy egyes területek továbbra is veszélyes harci zónák. A csapatok továbbra is körülzárják Gáza városát, és visszatérni oda „rendkívül veszélyes”, közölte csütörtökön egy katonai szóvivő a tűzszünet kihirdetése után.

Netanjahu és Trump telefonon beszéltek egymással, és gratuláltak egymásnak a „történelmi eredményhez”, Netanjahu hivatala szerint pedig az izraeli miniszterelnök meghívta az amerikai elnököt, hogy szólaljon fel az izraeli parlamentben.

António Guterres ENSZ-főtitkár felszólította mindkét felet, hogy teljes mértékben tartsák be a túszmegállapodás feltételeit. „Azonnali és akadálytalan humanitárius segélyszállítmányok és alapvető kereskedelmi áruk bejutását kell biztosítani Gázába. A szenvedésnek véget kell vetni” – állt közleményében.

A Hamász szerdán korábban közölte, hogy átadta azon túszok listáját, akiket még fogva tart, valamint azon palesztin foglyok névsorát, akiket cserébe Izraelből szabadon akar látni.

A Hamász továbbra is elutasítja Izrael azon követelését, hogy adja le fegyvereit, egy palesztin forrás szerint a Hamász ezt mindaddig elutasítja, amíg izraeli csapatok megszállás alatt tartanak palesztin területeket.