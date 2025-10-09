Kormányinfó: Orbán Viktor október 23-án részt vesz az állami ünnepségen, várják oda a Békemenetet is

Idén az október 23-i állami ünnepség a Kossuth téren lesz, „tudjuk azt is, hogy szerveződik Békemenet”, annak résztvevőit „szeretettel várjuk” – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Majd arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor részt vesz-e a Békemeneten, azt válaszolta: az állami ünnepségen vesz részt, és mond beszédet a Kossuth téren.
Ez a téma azért volt érdekes, mert aznap uniós csúcsot is rendeznek, így felmerült, hogy a miniszterelnöknek nem kell-e kihagynia az ünnepséget. Gulyás most tisztázta, hogy nem.
A másfél órásra szabott kormányinfón ezúttal mi is kérdezhettünk, utolsóként kaptunk erre lehetőséget (ahogy lenni szokott, a kérdésekre jutó idő túlnyomó többsége a kormánypropagandának jutott). Munkatársunk és a miniszter beszélgetéséről videóban is beszámolunk, de röviden a főbb témák, amikkel foglalkoztunk:
A Szőlő utcai nyomozás és a gyermekvédelem ügye, illetve a Semjén Zsolt-ügy a kormányinfó más kérdéseiben is előkerült. „Ha valaki elkövet egy bűncselekményt, annak nyilvánosságra lehet hozni a nevét” – ezt arra a felvetésre válaszolta Gulyás, hogy nem sértett-e személyiségi jogokat Kocsis Máté, amikor megnevezte a Juhász Péter műsorában nyilatkozó Látó Jánost. Ő egy Ózd környéki gyermekotthon kapcsán beszélt „Zsolt bácsiról”, de az elmondottakra nem volt bizonyítéka.
Gulyás szerint ha „valaki megrágalmazni tud kormánypárti politikust, annak a nyilvánosság elé is tudni kell állni”. (A „rágalmazás” és a „bűncselekmény elkövetése” kifejezésekkel feltehetően szintén azt illusztrálta Gulyás, hogy a politikai és büntetőjogi értelmezések nem ugyanazok, hiszen bírói döntés még nincs ezekben az ügyekben.)
A Szőlő utcai botrány kapcsán azt mondta, hogy Juhász Péter Pál kifogástalanéletvitel-vizsgálata során merültek fel olyan adatok, amelyek titkos adatgyűjtést indokoltak ellene, majd az adatgyűjtés eredménye indokolta azt, hogy felfüggesszék. Arra a felvetésre, hogy 2019 óta zajlik egy másik nyomozás a Szőlő utcával kapcsolatban, szexuális visszaéléssel vádolnak egy nevelőt, azt mondta, hogy Rétvári Bence BM-államtitkár tud erről tájékoztatást adni. Arra a kérdésre pedig, amit mi írtunk meg a múlt héten, hogy igazságügyi szakértői szakvélemény szerint az egyik érintettet már 12 évesen bántalmazhatták szexuálisan, egy nagyon fura választ adott: „Annyiféle mendemonda van, hogy lennének itt a magyar sajtó képviselői közül, akik a főnökeik miatt esetleg kényelmetlenül éreznék magukat.”
Miután a Kormányinfó nagy része a fentieken túl, ahogy írtam, a kormánypropaganda alákérdezésével telt (Tisza párti ügyek, az „akár bűnszervezet formájában is” szavazó Európai Parlament, Ilaria Salis, mentelmi ügyek), az érdemi bejelentéseket, vagy a valós kérdésekre adott fontos, érdekes válaszokat az alábbiakban szedtük össze:
Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)
Mindkét oldalon azt látjuk, hogy a kiemelt alakok áldozati pozícióba emelésével a politikai tétek növekednek: a kormánypártok úgy védik Semjént, mint az utolsó bástyát, ami elválasztja őket a bukástól, az ellenzékiek pedig Juhászban látják a mártírt, aki ugyan az igazságot akarta kimondani, a hatalom mégis megpróbálta őt elhallgattatni.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Hacsak a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem cáfol rá a Kabinetirodára, akkor Orbán Viktor hazudott.