Közbeszerzési eljárást indított a BKK a ferencvárosi műemléki kocsiszín felújítására

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feltételes közbeszerzési eljárást indított a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének megtervezésére.

A BKK azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei.

Hozzátették, hogy a járműpark megújításával párhuzamosan fejleszteni kell a villamosok tárolását és karbantartását végző kocsiszíneket és azok épületeit, ilyen fejlesztésekre korábban - például a Combino villamosok érkezésekor - is szükség volt.

Az új CAF-járművek beszerzésével a Könyves Kálmán körúti Ferencváros kocsiszín feladatai közé tartozik majd ezeknek a járműveknek a tárolása és üzemben tartása is, írták.

A kocsiszín műemlékvédelem alatt álló épületei korszerűsítésre és átalakításra szorulnak: a BKK október elején feltételes közbeszerzési eljárást indított a fejlesztések tervezésére.

A kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása és a szükséges forrás biztosítása esetén előreláthatólag 2027 nyarán állhatnak rendelkezésre, közölték.

A közlemény szerint a tervező feladata lesz, hogy a műemléki értékek figyelembevételével - és azok megóvása mellett - megtervezze az érintett csarnokok átépítését, a vágányrendszer átalakítását, valamint az áramellátás fejlesztését is.

A beruházás részeként egy-egy csarnokban mosóberendezést és homoktöltőt alakítanának ki, amelyek hozzájárulnak a CAF-villamosok napi szintű, üzemszerű működtetéséhez. Az új villamosok érkezése indokolja a vágányrendszer átalakítását is, megkönnyítve az új járművek tárolását és mozgatását; az üzem zavarmentes kiszolgáláshoz a telep áramellátása további fejlesztésre szorul, hogy a járművek be- és kiállása minden évszakban zökkenőmentes legyen, sorolták a közleményben.