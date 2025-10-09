Legkorábban decemberben indulhat újra a forgalom a balassagyarmati vonalon a magyarkúti vonatkisiklás után

Legkorábban decemberben indulhat újra a vonatközlekedés a Vác–Balassagyarmat vonalnak azon a szakaszán, ahol szeptember közepén a rossz pályaviszonyok miatt Magyarkútnál kisiklott egy vonat, értesült a 24.hu.

Szeptember közepén siklott ki egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon. Aztán egy Fb-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. Ezt azonban cáfolta a MÁV.

Fotó: MÁV

A MÁV most arról tájékoztatta a lapot, hogy a vonatforgalom csak a helyreállítás után indulhat újra, addig pedig pótlóbuszokkal biztosítják az utasforgalmat. Arról is kérdezték a vasúttársaságot, hogy milyen megállapításokat tett a balesetet követő vizsgálat, de erre azt felelték, hogy az még folyamatban van.