Macron akkor se mond le, ha piros hó esik felfelé: péntek estig megnevezik Franciaország utóbbi két évének hatodik miniszterelnökét

Emmanuel Macron francia elnök péntek estig megnevezi az ország új miniszterelnökét, kevesebb mint két éven belül. Az előző miniszterelnök, Sébastien Lecornu 27 nappal a kinevezése után lemondott, de Macron felkérte, hogy vezesse az új miniszterelnök megtalálását célzó tárgyalásokat, vagyis találjon a töredezett francia parlamentben elég szavazatot az ehhez szükséges többséghez.

Lecornu a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártokat leszámítva mindenkivel asztalhoz ült, és szerdán már arról beszélt, szerinte sikerül dűlőre jutni, mert a legtöbb párt nem szívesen tartana most előrehozott választásokat. Ha nem tudnak új miniszterelnököt választani, Macronnak két lehetősége marad: vagy új parlamenti választásokat ír ki, vagy lemond.

Hogy jutottunk ide?

A 2024-es európai parlamenti választásokon Franciaországban nagyon jól szerepelt a szélsőjobb, Marine Le Pen pártja, ezért Macron váratlanul előrehozott választásokat írt ki arra a nyárra. A választás három, nagyjából egyenlő méretű blokkot hozott a törvényhozásba: a szélsőjobbot, a szélsőbalt és Macron centrista erőit.

Ilyen pici többség is elég lenne, csak legyen Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Bár Franciaországban a miniszterelnököt a köztársasági elnök jelöli, bírnia kell a parlamenti többség támogatását. Ez ebben a felállásban egyáltalán nem könnyű, a különböző táborok között ugyanis erős ideológiai ellentétek vannak.

Mi a baj?

Az új miniszterelnök elsődleges feladata a jövő évi költségvetés elfogadtatása lenne. Franciaország GDP százalékában kifejezett államadóssága kétszerese az EU által előírt maximumnak, vagyis mindenképpen megszorításokra lenne szükség, ami ellen óriási tiltakozások vannak az országban.

A pártok abban nem értenek egyet, hogy mit kéne máshogy csinálni (abban, hogy valamit nagyon máshogy kéne, mert ez így nem lesz jó, széles egyetértés van).

A szélsőséges pártok új elnökválasztást követelnek, amit jelen állás szerint valószínűleg a szélsőjobb nyerne. Rendesen 2027-ben lenne választás. Erről az egész helyzetről legutóbb itt írtunk bővebben. (via Guardian)