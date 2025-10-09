Médiatörténeti csúcs lesz, ha tényleg bíróságon tárgyalják meg, hogy Hajdú Péter nem érti egy társasjáték szabályait

Egy társasjátékozás akkor is durva indulatokat tud kelteni, ha a családoddal játszol, de milyen indulatokat kelt akkor, ha a játékot kamerák veszik és az egyik játékos Hajdú Péter, aki többek szerint nem érti a játékszabályokat?

Olyan indulatokat, hogy ha minden úgy folytatódik, ahogy azt az elmúlt napokban tapasztaltuk, megnézhetjük, milyen az, amikor bírósági ügy lesz egy társasjátékból!

Hajdú Péter, az RTL és a csatorna gyilkosos játékrealityjének ügye az elmúlt napokban odáig fajult, hogy Hajdú már a második Facebook-videóban mondja a saját igazát, és hogy „karaktergyilkosság” folyik ellene, ahogy az RTL producere is hosszú videóban magyarázta el Az Árulók című című taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality játékszabályait, amit szerinte Hajdú Péter egész egyszerűen nem értett meg.

Fotó: RTL

Na de kezdjük az elejéről, hogy mire eljutunk a világ egyik legszórakoztatóbb bírósági tárgyalásáig, mindenki megértse, mi ez az egész őrület, ki gyilkolt meg kit, és honnan indult a problémázás.

