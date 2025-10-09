Médiatörténeti csúcs lesz, ha tényleg bíróságon tárgyalják meg, hogy Hajdú Péter nem érti egy társasjáték szabályait

Egy társasjátékozás akkor is durva indulatokat tud kelteni, ha a családoddal játszol, de milyen indulatokat kelt akkor, ha a játékot kamerák veszik és az egyik játékos Hajdú Péter, aki többek szerint nem érti a játékszabályokat?
Olyan indulatokat, hogy ha minden úgy folytatódik, ahogy azt az elmúlt napokban tapasztaltuk, megnézhetjük, milyen az, amikor bírósági ügy lesz egy társasjátékból!
Hajdú Péter, az RTL és a csatorna gyilkosos játékrealityjének ügye az elmúlt napokban odáig fajult, hogy Hajdú már a második Facebook-videóban mondja a saját igazát, és hogy „karaktergyilkosság” folyik ellene, ahogy az RTL producere is hosszú videóban magyarázta el Az Árulók című című taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality játékszabályait, amit szerinte Hajdú Péter egész egyszerűen nem értett meg.
Na de kezdjük az elejéről, hogy mire eljutunk a világ egyik legszórakoztatóbb bírósági tárgyalásáig, mindenki megértse, mi ez az egész őrület, ki gyilkolt meg kit, és honnan indult a problémázás.
Egyértelműen a konfliktusokra hegyezte ki Az Árulók újabb évadát az RTL, Péterfy Boriból már az első részben kiszakadt, hogy utálja Hajdú Pétert.
Kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta az RTL realityjében bentmaradt játékosoknak, hogy ki a gyilkos.
Miután megszegte a szabályokat az RTL realityjében, Hajdúval kötbért fizettetnének, mire a tévés azt üzente: Tali a bíróságon.
A tévés közölte, hogy felkért egy ügyvédet, aki ír Az Árulók című formátum tulajdonosának, és megteszik „a szükséges jogi lépéseket, kártérítési ügyben is”.