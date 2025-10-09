Nagy értékű bolti lopással gyanúsítanak egy magas rangú kormánytisztviselőt, aki beismerte a tettét

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Még szeptember végén értesültünk arról, hogy egy magas rangú kormánytisztviselőt, egy kormányhivatal vezető munkakörben dolgozó munkatársát lopás közben tetten érték Nógrád megyében. Az eset egy balassagyarmati Lidlben történt valamivel több, mint egy hónappal ezelőtt. Miután a lopási érték meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, az ügyben büntetőeljárás indult. A tíz napjai tartó levelezés nyomán eljutottunk oda, hogy a megyei főügyészség szerdán megírta:

„korábbi megkeresése tárgyát képező, lopás bűncselekménye miatt folyamatban lévő büntetőügyben tájékoztatom, hogy az ügyben a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”.

Az elmúlt másfél hétben többször leveleztem az ügyről állami hivatallal és hatóságokkal, így az ügyészséggel, rendőrséggel és a megyei kormányhivatallal is.