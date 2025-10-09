Putyin elismerte Alijevnek, hogy ők lőtték le az azeri gépet

Vlagyimir Putyin részletesen beszélt arról, hogyan lőtték le az oroszok az AZAL légitársaság utasszállító gépét tavaly decemberben. Az orosz elnök a beismerést az azeri elnökkel, Ilham Alijevvel folytatott megbeszélésen tette meg.

Arról beszélt, hogy a katasztrófát egy ukrán drón idézte elő, amely a levegőben tartózkodott. Állítása szerint az orosz légvédelmi rendszer két rakétát indított, amelyek nem közvetlenül találták el a repülőgépet, hanem néhány méterre tőle robbantak fel. Nem a rakéta alrendszereinek repeszei érték a gépet, hanem feltehetően a robbanásból származó „törmelék” – tette hozzá Putyin.

Alijev és Putyin Dusanbéban. Fotó: GRIGORY SYSOYEV/AFP

Bár megemlítette, hogy már korábban bocsánatot kért a „tragédia” miatt, amely az orosz légtérben történt, ám megismételte részvétét az áldozatok családjainak, és hozzátette, hogy Oroszország részt vesz a katasztrófa okát vizsgáló nyomozásban. „Természetesen Oroszország mindent meg fog tenni az ilyen tragikus esetekben a kártérítés biztosítására, és minden tisztviselő cselekedete jogi értékelés alá kerül” – mondta Putyin.

A gép roncsai Kazahsztánban. Fotó: Issza Tazsenbajev/AFP

Az Azal azeri légitársaság gépe december 25-én Groznijban már leszálláshoz készülődött, amikor az orosz légvédelem eltalálta. Ezután a súlyosan sérült gépet nem engedték oroszországi repülőtereken leszállni, ehelyett a Kaszpi-tenger túloldalára, a kazahsztáni Aktauba irányították. A pilóták úgy is sikeresen megközelítették a leszállópályát, hogy az Embraert csak a turbinák erejének változtatásával lehetett valamennyire irányítani. A gép a kényszerleszállás közben az oldalára borult és kigyulladt, a repülőgép hátsó részében azonban 29-en túlélték a becsapódást. A fedélzeten lévő 67 emberből 38-an a helyszínen meghaltak.

Putyinnak nehezére esett a beismerés. Korábban ő maga is tagadta, hogy az orosz légvédelemnek köze lehet a tragédiához. Ennek kapcsán még decemberben Alijev így fogalmazott: „Az egyik dolog, ami elszomorított és meglepett, az volt, hogy az orosz hivatalos szervek egy gázpalack felrobbanásáról is terjesztettek elméleteket. Azaz egyértelműen látszott, hogy az orosz fél el akarja tussolni a kérdést.”

(Meduza)