Sem Juhász Péter, sem Semjén Zsolt nem áldozat

Tavaly februárban az Orbán Viktorral és kormányával elégedetlen tömegek először érezhették azt, hogy elégedetlenségük eredményekbe csatornázódik. A kegyelmi ügy addig példátlan módon következményekkel járt: Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is belebukott abba, hogy Kónya Endre kegyelemben részesült. Emellett a botrány farvizén kinőtt egy új politikai erő: Magyar Pétert, Varga Judit volt férjét egyetlen jól elhelyezett komment robbantotta be a köztudatba, mára pedig egyértelműen az általa összerántott Tisza Párt a regnáló kormány legnagyobb és egyedül esélyes kihívója.
Mit tanult mindebből a köz? Nagyon leegyszerűsítve azt, hogy a NER leggyengébb pontja, ahol a legnagyobbat lehet ütni rajta, a gyermekvédelem.
Egy hónapra.
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.
A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.
A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szóló miniszteri jelentéssel kapcsolatban súlyos formai és tartalmi aggályok merültek fel.
Nagyon sok a félinformáció, a csúsztatás az ügyben. Podcastunkban ezeket beszéltük át Bábel Vilmossal, aki hónapok óta dolgozik a témán.
Juhász Péter kapcsán szólalt meg a frakcióvezető. Nem a fiatal lányokat prostitúcióra kényszerítő, hanem az egykori politikus Juhász Péterről van szó.
A házkutatás után egy nappal a Központi Nyomozó Főügyészégen ki is hallgatták tanúként az Együtt volt politikusát, de nem úgy, ahogy azt Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető elképzelte.
Puzsér szerint a Juhászt ért fenyegetéssel a hatalom azt üzeni, a megtorlásnak bárki lehet a következő célpontja.
Megbékélés miatt tüntettek volna, azonban csütörtökön az ügyészség házkutatást tartott Juhász Péternél, ezért most inkább vele szolidarítanak.
„Most ugye föl szokták hozni Vona Gábornak az ügyét. Én azt tudom mondani, hogy előtte mit csinált a Kocsis Mátéval” – mondja a KDNP elnöke a köztévében.
Mármint azokkal szemben, akik pedofil bűncselekménnyel vádolták Semjént.
A Szőlő utcai visszaélések és Semjén Zsolt kapcsán beszélt erről, de az Egyesült Királyság érintettségére is utalt. Azt is mondta, hogy rájöttek, Trump nem tud békét csinálni Ukrajnában, de Putyin szerepe nem merült fel.
„A legbrutálisabban kell megtorolni” ami az elmúlt napokban történik, mert az egy „előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen”.
A kegyelmi ügyben szerinte Novák Katalin döntött, és vállalta a felelősséget.
Junghausz Rajmund maga is gyerekotthonban nevelkedett, ezért is döbbent meg Semjén mondatain.
A miniszterelnök szerint a megtorlás nem hangzik barátságosan, úgyhogy ő inkább máshogy fogalmazott.
Miután Kuslits Gábor a gyermekvédelmen belüli súlyos visszaélésekről beszélt, őt jelentették fel rágalmazásért.
A többek között emberkereskedelem gyanúja miatt letartóztatott javítóintézeti igazgatót a posztra felterjesztő főosztályvezető tavaly a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje volt Csepelen. Sikerült elérnünk telefonon, furcsa beszélgetés volt.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.