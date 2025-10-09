Súlyosbították Gisèle Pelicot egyik erőszaktevőjének büntetését

A francia fellebbviteli bíróság súlyosbította Gisèle Pelicot – egyik – erőszaktevőjének büntetését. A 44 éves, munka nélküli építőmunkás, Husamettin Dogan, aki tavaly megfellebbezte első fokú ítéletét, ezen a héten állt a nîmes-i fellebbviteli bíróság elé és végül egy évvel többet kapott tettéért. Így nem 9, hanem 10 évig ül majd a börtönben.

Az öt férfiból és négy nőből álló esküdtszék, három bíróval együtt, csütörtökön bűnösnek találta Dogant abban, hogy 2019. június 29-én hajnalban megerőszakolta Gisèle Pelicot-t dél-franciaországi háza hálószobájában. A bíróság meghallgatta, hogy Dogan – nős, gyermeket nevelő férfi – kapcsolatba lépett Dominique Pelicot-val, Gisèle akkori férjével egy „without her knowledge” (azaz „tudta nélkül”) nevű internetes csevegőszobában, ahol az olyan partnereket keresett, akik odautaznának, hogy megerőszakolják a feleségét, miután ő gyógyszerekkel elkábította.

Husamettin Dogan a fellebviteli bíróság előtt Fotó: FLORENCE DEMEUSY/Hans Lucas via AFP

Gisèle Pelicot ügyvédje, Antoine Camus így érvelt a bíróságon: „Abban reménykedünk, hogy az esküdtszék világosan kimondja: ebben az országban az emberi jogok női jogok is – a beleegyezés személyes, nem átruházható. A beleegyezést közvetlenül kell megszerezni, nem a férjtől meghatalmazás útján.”

A bíróságon elhangzott, hogy Dogan először pornográf képeket küldött Dominique Pelicot-nak, majd egyórás autóútra indult Provence-ban, hogy megerőszakolja Gisèle Pelicot-t, miután feleségének azt mondta, elmegy otthonról. Dominique Pelicot, akit magánzárkából szállítottak a fellebbviteli eljárásra, tanúvallomásában elmondta: Dogan tudta, hogy a nő altatásban volt. Telefonon így keresett férfiakat: „Olyasvalakit keresek, aki megerőszakolja a feleségemet, miután elaltattam őt a tudta nélkül.”

Az esküdtszéknek levetítették a bizonyítékokat: a felvételeken Gisèle Pelicot eszméletlen, mozdulatlan, kómaszerű állapotban, horkolva fekszik, miközben Dogan mosolyogva többször is megerőszakolja – a rendőrség szerint körülbelül három és fél órán át. A bíró szerint a nő akár meg is fulladhatott volna. Az ügyészség közölte: semmi kétség afelől, hogy eszméletlen volt, és nem adta beleegyezését.

Dogan úgy védekezett, hogy a videók „szexjeleneteket” mutatnak, nem erőszakot. „Ez szexuális aktus volt, nem nemi erőszak” – mondta a bíróságon. „Soha nem erőszakoltam meg senkit.” Hozzátette, a férj meghívására ment a házba, ezért azt hitte, „rendben van”. Azt állította, Dominique Pelicot manipulálta őt. „Akaratom ellenére folytattam, mert ő megnyugtatott” – mondta a bíróságon. Amikor megkérdezték, akar-e zárónyilatkozatot tenni, csak ennyit mondott: „Sosem akartam bántani azt a hölgyet.”

Gisèle Pelicot, akit minden tárgyalási napon tapsolva fogadott a támogató tömeg, Doganhoz fordulva így szólt: „Nem érted. Mikor fogod elismerni, hogy megerőszakoltál? Bűncselekmény eszméletlen nőt megerőszakolni. Mikor adtam én neked engedélyt? Soha.”

Az ügyész arról beszélt, hogy Dogan állítása az ártatlanságáról jól mutatja, mennyire mélyen gyökerezik a nemierőszak-kultúra a társadalomban, „az elavult férfidominancia formáiban”. „Most el kell mozdulnunk a nemierőszak-kultúrától a beleegyezés kultúrája felé – mondta. – Amíg nem ismeri el, amit tett, nem csak egy nőt, hanem egy egész korhadt társadalmi rendszert támogat” – mondta az ügyész.

Dominique Pelicot, a francia bűnügyi történelem egyik legkegyetlenebb szexuális bűnelkövetője éveken át altatókat és nyugtatókat kevert felesége ételébe, majd tucatnyi férfit hívott meg, hogy megerőszakolják őt a házukban, Dél-Franciaországban. A tavaly Avignonban lezajlott per során kiderült, hogy a férfi altató és szorongáscsökkentő tablettákat zúzott szét, azokat Gisèle ételébe, kávéjába vagy fagylaltjába keverte, mielőtt férfiakat hívott a Mazan faluban lévő otthonukba.

Pelicot úgy bukott le, hogy egy biztonsági őr rajtakapta, ahogy nők ágyékáról készít fotókat egy plázában. A rendőrök megvizsgálták az eszközeit. Egy pendrive-on egy „abúzus” elnevezésű mappában több mint 20 000 képet és videót találtak, amik hátborzongató részletességgel dokumentáltak közel 100 olyan alkalmat, amikor egy rakás idegen erőszakolta meg a feleségét. A szörnyű történetről Szily László írt bővebben ebben a cikkben.

Dominique Pelicot jelenleg magánzárkában tölti börtönbüntetését, de a fellebbviteli tárgyaláson tanúként meg fog jelenni. Várhatóan megismétli majd azt, amit az első perben is mondott: