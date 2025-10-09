Telex: Bódis Kriszta lehet a Tisza jelöltje Hadházy Ákos körzetében

A Tisza Párt képviselőjelöltnek jelöli Bódis Krisztát, Bujdosó Andreát és Forsthoffer Ágnest – tudta meg a Telex.

  • Budapest 6. választókerületében, azaz a független Hadházy Ákos körzetében Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője lesz a párt jelöltjelöltje;
  • Pest 3. választókerületében, azaz a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással szemben Bujdosó Andrea, a párt budapesti képviselője és frakcióvezetője lesz az egyik jelöltjelölt,
  • Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke Veszprém 2. választókerületében indulhat az előválasztáson, ami most a fideszes Kontrát Károly körzete.

A pártnak eddig egy bejelentett jelöltje volt, Magyar Péter a budapesti 3-as számú választókerületben indul, itt nem lesz előválasztás. Ennek a körzetnek jelenleg a momentumos Hajnal Miklós a képviselője, aki már vissza is lépett Magyar javára, a DK viszont elindul. A Fidesz jelöltjét még nem ismerjük.

Bódis Kriszta a Tisza Párt 2025. március 15-ei rendezvényén.
Fotó: Németh Dániel/444

A Telex megkeresésére a Tisza annyit írt, hogy a párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltjelöltet. Addig „nem kommentálnak semmilyen feltételezést”.

Sokáig úgy volt, hogy a tiszás előválasztási folyamat már október elsején elindul, és november 16-ig tart, de az utolsó pillanatban a párt úgy döntött, csak egy hónappal később, november 1-jén nevezik meg a jelöltjelöltjeiket, és az egész procedúrát lezavarják bő két hét alatt, megtartva a november közepi végső határidőt.

Bujdosó Andrea a Fővárosi Közgyűlésben
Fotó: Németh Dániel/444

Az erről szóló közlemény szerint a változtatásra a leendő jelöltek személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében volt szükség, és azért, hogy a Nemzet Hangja nevű akciójukra tudjanak fókuszálni.

Forsthoffer Ágnes a Tisza rendezvényén Kötcsén.
Fotó: Németh Dániel/444

A tiszás előválasztás menete a következő: először választókerületenként kiválasztják a lehetséges három jelöltet, akikről a tiszások a Tisza Világ applikáción keresztül szavaznak, a két legtöbb szavazatot kapó jelölt pedig továbbjut a második fordulóba. Végül a két talpon maradt közül a választókerületekben élő szavazók dönthetik el, hogy ki legyen a végső befutó, vagyis a párt országgyűlési képviselőjelöltje.

A jelöltállítás hátteréről itt írunk bővebben.

POLITIKA előválasztás magyar péter Tisza Párt hadházy ákos Forsthoffer Ágnes bujdosó andrea Bódis Kriszta választás 2026
