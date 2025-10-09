Ünnepélyes újratemetése előtt meggyalázták a francia politikus sírját, aki lebeszélte az országot a guillotine-ról

A „halálbüntetés elleni és a homoszexualitás dekriminalizálása iránti elkötelezettségét sértő” feliratokat találtak Robert Badinter egykori francia igazságügyi miniszter sírján.

Badinter elkötelezett képviselője volt ezeknek az ügyeknek, és általában az emberi jogok és a jogállamiság egyik legjelentősebb francia védelmezőjeként tartják számon. Tavaly halt meg, 95 éves korában. Csütörtök este nemzeti hősként ünnepélyesen újratemetik a párizsi Panthénonban.

Fotó: VALENTIN IZZO/Hans Lucas via AFP

A koporsót a Panthéon főhajójában a köztársasági elnök fogadja, aki rövid beszédet mond, majd Badinter koporsóját az „1789-es forradalmárok” kriptájában helyezik el.

„Robert Badinter sírját meggyalázták. Szégyen azokra, akik meg akarták gyalázni az emlékét. Ma este bekerül a Panthéonba, a lelkiismeret és az igazságosság örök otthonába” – írta az X-en Emmanuel Macron elnök.

A ceremónián színészek olvasnak fel részleteket Badinter hatásos védőbeszédeiből, amelyek nyomán hat elítéltet mentett meg a halálbüntetéstől az 1970-es években, és politikusi beszédeiből is, amelyeket François Mitterrand baloldali államfő (1981–1995) igazságügyi minisztereként mondott. A szövegeket a volt miniszter özvegye, Elisabeth Badinter filozófus választotta ki, aki részt vett az újratemetés előkészületeiben.

Robert Badinternek 1981. szeptember 17-én sikerült elérnie a francia parlamentben a halálbüntetés eltörlését, amelyet még akkor is guillotine-nal végeztek. A halálbüntetés eltörlését a közvélemény nem támogatta. A törvényt 44 évvel ezelőtt ezen a napon, október 9-én szentesítette a köztársasági elnök.

Franciaország a 35. ország volt, amely eltörölte a halálbüntetést. Magyarországon 1990-ben törölték el egy alkotmánybírósági határozattal, az utolsó kivégzés két évvel korábban volt. (France24, MTI)