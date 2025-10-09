Világi Oszkár a Slovnafttól való távozásáról beszélt

külföld
Először beszélt nyíltan a távozás lehetőségéről a szlovákiai magyar milliárdos, Világi Oszkár, aki már 22 éve vezeti Slovnaft olajfinomítót, derül ki abból az interjúból, amit a Forbesnak adott.

Világi elmondta, hogy 62 évesen szeretne lassítani, és inkább saját vállalkozásaira összpontosítana az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén. A vezérigazgató teljesen elhagyná a Slovnaftot.

A Molban, amelyben 0,04 százalékos részesedése van, szeretne maradni valamilyen formában: fokozatosan átadja jelenlegi feladatainak egy részét és a csoport stratégiai irányítását, majd inkább a hosszú távú döntésekre kíván összpontosítani.

Világi Oszkár Tusványoson.
Fotó: botost/444.hu

Világi Oszkár többségi tulajdonosa a szlovákiai DAC Dunaszerdahely labdarúgóklubnak (90 százalékos részesedéssel), és 2022-ben megszerezte a Győri ETO FC-t működtető céget is, így két, UEFA-versenysorozatban induló klub fölött is befolyással bír. Emiatt egyébként a DAC-t ki is zárták a Konferencia Ligából, mert nem lehet két csapatnak ugyanaz a tulajdonosa.

2024-ben Világi érdekeltségébe került Lénárd András két jelentős cége is, köztük a Csíki Sört gyártó vállalat, amellyel belépett az ital- és élelmiszeripari szektorba is. Ezzel a lépéssel tovább bővítette befolyását a határon túli magyar gazdasági térben.

Ezeken túl kurátora a MOL – Új Európa Alapítványnak, amely közpénzes támogatásokat oszt szét különféle, elsősorban sporthoz kapcsolódó projektek között. Hogy pontosan kiknek, arról itt írtunk részletesen.

külföld világi oszkár távozás slovnaft MOL
belföld