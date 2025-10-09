Vizsgálatot indít az Európai Bizottság a magyar kémek miatt

Az Európai Bizottság vizsgálatot indít, miután kiderült, Magyarország hírszerzői uniós tisztviselőket céloztak meg Brüsszelben. Magyar részről a munkában a Direkt36 vett részt, de feltáró cikkek jelentek meg a német Der Spiegelben és a belga De Tijdben is. Ezeknek a szerkesztőségeknek a közös oknyomozása szerint magyar hírszerző tisztek, diplomatáknak álcázva magukat, megpróbálták beépíteni magukat az uniós intézményekbe. A vizsgált dokumentumok szerint egy, a sajtó által meg nem nevezett operatív tiszt 2015 és 2017 között Brüsszelben állomásozott, hivatalosan a magyar nagykövetség kohéziós politikai osztályán dolgozó diplomataként. A jelentések szerint azonban valójában a magyar külföldi hírszerzésnek dolgozott, és kapcsolatokat épített ki az Európai Bizottságon belül, valamint más uniós szervezetekben.

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján Balázs Ujvári szóvivő kijelentette: „A Bizottság, mint mindig, ezeket a vádakat is nagyon komolyan veszi, és elkötelezett amellett, hogy megvédje a bizottsági tisztviselőket és hálózatokat az illegális kémkedéstől.” Az uniós végrehajtó testület „belső munkacsoportot fog felállítani, amely megvizsgálja ezeket a vádakat” – tette hozzá Ujvári, megjegyezve, hogy a műveleti biztonság érdekében további információkat nem hoznak nyilvánosságra.

A lapok arról számoltak be, hogy egy magas rangú brüsszeli tisztviselő néhány havonta találkozott az operatív tiszttel baráti beszélgetésekre, de hamar rájött, hogy a magyar „kém” mindenféle pletykát próbál megszerezni a Bizottságról. A megbeszélések általában egy brüsszeli parkban zajlottak, és végül az operatív tiszt egy olyan dokumentumot készített elő, amely hivatalosan is „titkos ügynökké” tette volna a bizottsági tisztviselőt a magyar Információs Hivatal (IH) számára – miközben az érintett továbbra is a Bizottságban dolgozott. A tisztviselő elmondta, hogy nem írta alá a dokumentumot, és az operatív tiszt pénzt is felajánlott információkért, amit szintén visszautasított. A sajtóban idézett biztonsági források megerősítették a tisztviselő beszámolóját.

Az esetről szóló cikkek kiemelik, aggosalomra ad okot Brüsszelben, hogy a feltárt esetek idején Magyarország jelenlegi európai biztosa, Várhelyi Olivér az ország nagykövetségét vezette a vádak idején. Ekként rálátása lehetett arra, hogyan jár el a magyar hírszerzés az EU-s intézményekkel szemben, hiszen a diplomáciai fedésben ő volt a felettese az érintett hírszerzőnek.

Várhelyi Olivér, Antonio Tajani és Szijjártó Péter 2022 november 14-én Brüsszelben Fotó: JOHN THYS/AFP

Várhelyi még nem szólalt meg az ügyben. Szijjártó Péter külügyminisztert viszont megkérdezték minderről a parlamenti meghallgatásán. Tordai Bence független képviselő kérdezte erről a minisztert, aki csak annyit mondott, hogy egy dolgot jó lenne elkerülni, a lila minősítést, és a piros-feketét sokkal szívesebben vállalják – utalva kedvenc csapata, a Honvéd színeire.

