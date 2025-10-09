Zelenszkij szerint Oroszország célja a káoszteremtés az energetikai infrastruktúra támadásával

Moszkva az elmúlt hetekben fokozta a légi támadásokat ukrán energetikai létesítmények és vasúti rendszerek ellen. Erre reagálva Voldomir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy „Oroszország célja a káoszteremtés és a lakosságon lévő pszichés nyomás növelése” azzal, hogy Ukrajna energetikai és vasúti infrastruktúráját támadja.

A legutóbbi támadások hasonlítanak a korábbi orosz bombázásokhoz, amelyek az elmúlt évek téli időszakaiban zajlottak. Akkor a támadások milliókat hagytak áram és fűtés nélkül hosszú időszakokra. Zelenszkij elmondta, hogy az idei orosz támadások már „súlyos nyomás" alá helyezték az ukrán gázinfrastruktúrát, és további csapások a gázlétesítmények ellen arra kényszeríthetik országát, hogy növelje az importot.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

Csütörtök éjszaka orosz drónok Odesszában kikötőket és energetikai infrastruktúrát támadtak, öt ember megsebesült. A támadás miatt 30 000 ember maradt áram nélkül, és több konténer is kigyulladt a kikötőben.

Ukrajna az utóbbi időben maga is fokozta drón- és rakétacsapásait orosz területek ellen. Zelenszkij szerint ezeknek a támadásoknak már vannak eredményei, mert emiatt emelkedtek az üzemanyagárak Oroszországban. „Úgy véljük, hogy benzinkészletük akár 20 százalékát is elveszítették közvetlenül a mi csapásaink eredményeként" – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy Oroszország fokozta az olajimportot Kínából és Belaruszból. (Guardian)