7,6-os földrengés a Fülöp-szigeteken, többfelé cunamiriadó van a Csendes-óceánon

7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti részét. Károkról és áldozatokról egyelőre nincsenek hírek, de ez nagyon erős földmozgásnak számít: 2025-ben idáig a negyedik-ötödik legerősebb a Földön, két kamcsatkai földrengésen kívül csak a több mint 5000 halálos áldozattal járó mianmari előzte meg.

A Csendes-óceáni Tűzgyűrűn, földrengés-aktív zónában fekvő Fülöp-szigeteken két hete már volt egy nagy erejű földrengés, akkor az ország középső részén lévő Cebu tartományban egy 6,9-es magnitúdójú, 72 halálos áldozattal járó földmozgás történt.

Most, helyi idő szetrint délelőtt 9 óra 43-kor innen 500 kilométerre délre, az ország második legnagyobb szigetén, Mindanao Davao tartományában következett be az újabb rengés.

Ennek erejére az amerikai földtani intézet 7,4-es magnitúdót adott meg, akárcsak az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ, akik a rengés mélységét 58 kilométeresre jelezték. Az érintett tartomány kormányzója megerősítette, hogy több épület is megsérült, de a károk mértékéről és áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.

A Fülöp-szigeteki Szeizmológiai Ügynökség pusztító cunamikra figyelmeztetett életveszélyes hullámmagasságokkal. Hét tartomány part menti területein élőket arra kérték, hogy azonnal evakuáljanak magasabb helyekre, vagy meneküljenek beljebb a szárazföld belsejébe. Indonéziában is szökőár-riasztást adtak ki, a honolului csendes-óceáni cunami-figyelmeztető központ szerint az epicentrum 300 kilométeres körzetében kell veszélyes, akár három méteres hullámokra számítani, amik a tengeröblökben még magasabbak is lehetnek.