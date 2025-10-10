A bankelnöki széke után a miniszteri biztosi címét is bukta az MFB alig egy év után távozó vezetője

Már nem miniszteri biztos az eddig az amerikai-magyar gazdasági ügyek fejlesztéséért felelős Katona Bence – derül ki az éjjel megjelent miniszteri rendeletből. Eszerint Katonát Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mentette fel gyakorlatilag azonnal hatállyal, pedig csak idén januárban nevezték ki.

Hivatalos feladata a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok erősítése volt, azzal a céllal, hogy „Donald Trump hivatalba lépésével új aranykor köszöntsön be a magyar-amerikai együttműködésben” - ezek szerint az eldorádó időközben elérkezett, vagy a kormány ezt mostantól már Katona nélkül képzeli el.

A mostani döntés előtti hetekben Katona Bencét Nagy Márton már felmentette fő pozíciójából, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatói tisztségéből is, ott sem töltött el egy egész évet. Katona Bence az állami bank éléről közös megegyezéssel távozott.

Katona Bence a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójaként egy februári sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Katona korábban az MFB-csoport saját kockázatitőkealap-kezelője, a Hiventures vezére, majd a Nemzeti Tőkeholding Zrt. vezérigazgatója volt. Tevékenységét nyilvános kritika nem érte, de a HVG arról számolt be, hogy hozzá közelálló startupokba is több százmillió forint közpénz ment MFB-s EU-s alapból abban az időszakban, amikor ő maga is az MFB-csoport vezető tisztségviselője volt.