A képen látható személy rollert lopott, jelentkezzen, aki felismeri

A képen látható férfi 2025. szeptember 22-én délelőtt Fótújfalu vasútállomás kerékpártárolójából ellopott egy fehér színű, Xiaomi ME Electric 3 típusú elekromos rollert – olvasható a Police.hu-n.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri, illetve jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 061-236-2897 telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, esetleg a 112 központi segélyhívón.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárás lopás miatt.