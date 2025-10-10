A kormány 347 milliós adómentességi keretet biztosít a budapesti BL-döntő szervezőinek

A kormány 347 millió forintos adómentességi kerettel és a buszsávok biztosításával készül a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) május 30-ai budapesti döntőjére. A Magyar Közlönyben szerda éjjel jelent meg a kormány legújabb határozata, ami a BL-döntő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szól.

A kormányhatározat létrehoz egy adómentességi keretet, amit a BL-döntő szervezésében részt vevő szervezetek használhatnak fel. A keret értéke legfeljebb 347 millió forint.

Emellett felhívja Rogán Antalt mint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy gondoskodjon róla, hogy kijelöljék és felmatricázzák azokat az autókat, amik a BL-döntő miatt használhatják majd a buszsávokat.

A BL-döntőt a Puskás Arénában rendezik. A legrangosabb európai kupasorozat történetében ez lesz az első alkalom, hogy Magyarországon lesz a finálé. A második számú kupasorozat, az Európa Liga döntőjének 2023-ban már otthont adott a Puskás Aréna.