A valódi bűnügy, amit eltakar Zsolti bácsi árnyéka

  • A Szőlő utcai igazgató története az év egyik legsúlyosabb bűnügye.
  • Hogy egy fontos állami intézményt vezető, díjakkal kitüntetett ifjúságvédelmi szakembert ilyen súlyú bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatják le, önmagában is sokkoló lett volna. A történet azonban, ami a 444 cikkeiből kezdett először kirajzolódni, ennél is többről szólt.
  • Közben az interneten egyre jobban kezdett felpörögni az ügy körüli érdeklődés, azonban úgy, hogy ekkor már nem magáról a Szőlő utcai igazgatóról szóló, tényeken alapuló történetről volt szó, hanem egy körülötte kinövő még sötétebb, de sokkal bizonytalanabb lábakon álló sztoriról.
  • Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után pedig kirobbant az év talán legnagyobb politikai botránya.
video politikai botrány javítóintézet Szőlő utcai igazgató 444 video bűncselekmény semjén zsolt szőlő utcA