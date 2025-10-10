Bankó Gábor kollégánk kapta az idei Szentkirályi Balázs-díjat

Bankó Gábornak ítélte az idén második alkalommal kiosztott Szentkirályi Balázs-díjat a G7 jelenlegi és volt újságíróiból álló zsűri.

Kollégánk az Ózd környékén évtizedek óta zajló gyújtogatásokról szóló áprilisi cikkével érdemelte ki az elismerést, amely az indoklás szerint érzékletes képekkel és a hatóságok tétlenségét mutató példákkal járt körbe egy kevesek által ismert jelenséget, hozzájárulva ahhoz, hogy – a díj kiírásának megfelelően – „jobban megértsük, hogyan működik az ország, amelyben élünk”.

Fotó: Hardy Anna

A zsűri kiosztott egy-egy elismerést annak a két újságírónak, aki a győztes mellett bekerült a végső döntési körbe. Élő Anita, a Válasz Online újságírója kutatókkal együttműködve írta meg április elején, hogy a KSH évek óta olyan szegénységi adatokat közölt, amelyek felvetik a szakmai tévedés vagy a manipuláció lehetőségét. Bódis András, szintén a Válasz Online újságírója régóta követi a jegybanki alapítvány(ok) körüli visszaélésgyanús ügyeket, az elismerést március közepén megjelent cikkéért kapta, amelyben egyebek között azt írta meg, hogy a nemzeti banki forrásokkal ügyeskedő társaságot a háttérből a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám terelgette Kovács Petra fedőnéven.

A G7 szerkesztősége, volt munkatársai tavaly alapítottak díjat a 2023-ban, 41 éves korában elhunyt Szentkirályi Balázs emlékére, aki a G7 2017-es alapítástól súlyos betegségéig a gazdasági portál vezérigazgatója, szerkesztője volt.

A „Nem került káros anyag a levegőbe, mert az baj lenne, baj meg ugye nincs” című cikket nemcsak írta, de saját képeivel erősítette tovább Bankó.

Fotó: Bankó Gábor

Aki nem olvasta volna, azt arra biztatnánk, hogy tegye meg, aki olvasta, olvassa újra. Kedvcsinálónak a cikk eleje.

„Ózdon a levegőben érezni a tavaszt. Rügyeznek a fák, csicseregnek a madarak, a langymeleg napsugarak alatt haspólóban tolják a babakocsit a fiatal anyukák. A város környéki földeken lángok csapnak fel, az erdőkből sűrű füst szivárog, a talajt feketére festi a korom és a hamu. Minden a megszokott mederben zajlik.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Évtizedes tradíció az Ózdi járásban – Ózd és tizenöt község –, hogy nagyjából januártól áprilisig ismeretlen tettesek a településeket övező területeken több száz hektáron gyújtogatják a füves vegetációt, nádasokat, legelőket, az erdei avart. Ez az időszak a klímaváltozással járó aszály miatt évről évre hosszabb. „Amikor a vegetáció elér egy olyan szárazsági állapotot, hogy meg lehet gyújtani, akkor azt Ózd környékén valaki meg fogja gyújtani” – mondja a 444-nek egy névtelenséget kérő helyi erdőgazdálkodó, akit nevezzünk Ernőnek.

Ami az erre járók számára bizarr és nyugtalanító, az a helybelieknek triviális látvány. Ebben nőttek fel. A kezdeti pánikrohamok után az újonnan ideköltözők is hamar beletanulnak az apátiába, ami sok egyéb társadalmi problémához hasonlóan a rendszer legfőbb válasza a jelenségre. A létszámhiánnyal küzdő rendőrség nem csinál, illetve nem is tud csinálni semmit, a túlterhelt tűzoltóság munkáját a feudális viszonyokból és központosításból fakadó rendszerszintű problémák nehezítik, az önkormányzat pedig úgy tesz, mintha nem tudna semmiről.