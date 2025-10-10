Csongrád-Csanádot és Hajdú-Bihart is utolérte a gyilkos szőlővész

Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében is igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), így már 15 vármegye érintett – közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

A betegség ellen továbbra is csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat, a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

A Csongrád-Csanád vármegyei fertőzést egy 2 hektár nagyságú csemege- és borszőlő ültetvényen vett mintákból igazolta a Nébih laboratóriuma. A mintavétel célzott hatósági felderítés során történt, gyanús tüneteket mutató szőlőtőkékből. Hajdú-Bihar vármegyében a hatósági mintavétel egy debreceni lakos bejelentése alapján történt. A vizsgálat szintén a fitoplazma laboratóriumi kimutatását eredményezte.

Fertőzött tőkék a Szentgyörgyhegyen

A korai felismerés és bejelentés kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozása érdekében, a Nébih köszöni a felelősségteljes lakossági hozzáállást, amely segíti a betegség elleni küzdelmet – írták a közleményben.

A Nébih továbbra is felhívja a szőlőtermesztők figyelmét, hogy gyanú esetén mielőbb jelezzék a tapasztalt tüneteket a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalnak, illetve az élelmiszer-biztonsági hivatalnak.

Új szőlővész pusztít Magyarországon, viharos sebességgel terjed a járvány, komplett birtokok semmisülnek meg – írtuk szeptember végi riportunkban. Akkor ott tartottunk, hogy a 22 magyarországi borvidék közül 15-nek a területén, illetve 13 megyében igazolták a betegség jelenlétét, és a fertőzött hektárok számát több ezerre tették.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett – a filoxérához hasonló veszélyességű – aranyszínű sárgaság olyan, ikonikusnak számító bortermő helyeken is súlyos gondot jelent, mint a Szentgyörgyhegy vagy a Somló, miközben komplett birtokok mennek tönkre, nullázódnak le.