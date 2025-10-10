Eddig legalább öt rendőrt vetettek alá poligráfos vizsgálatnak a Szőlő utcai ügyben

Hazugságvizsgálattal keresik a rendőrt, aki a gyermekvédelmisekkel tárgyalt Juhász Péter Pál ügyében – írja a Telex. A lap cikke szerint eddig legalább öt rendőrt vetettek alá poligráfos vizsgálatnak.

A Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatója és annak élettársa ellen zajló eljárás „mellékszálán” futó ügy lényege: gyermekvédelmi szakemberek – köztük a volt fővárosi Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor – szerint 2015-ben volt egy találkozó, amelyen rajtuk kívül részt vett egy civil ruhás rendőr. A megbeszélést azért hívták össze, mert a II. kerületben lévő Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója Kuslitsnál panaszkodott Juhászra, akinek a viselt dolgairól ekkor már gyermekvédelmi körökben sokan tudtak. A találkozón részt vevők beszámolója szerint a rendőr azt állította, ők is tudnak Juhász kétes ügyeiről, de nyugodjanak meg, mert a férfi ellen titkos nyomozás folyik.

Kuslits jogi képviselője egy második, 2020-as találkozóról is beszámolt, amelyen szintén megjelent egy civil ruhás rendőr, aki tájékoztatta őt a Juhász ellen folyó titkos nyomozásról.

A Szőlő utcai javítóintézet Fotó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A rendelkezésre álló információk szerint azonban 2015-ben és 2020-ban sem folyt Juhász ellen titkos nyomozás, így felmerül a kérdés: kik voltak azok az állítólagos rendőrök, akik „altatták” azokat a gyermekvédelmi szakembereket, akik Juhász ellen már évekkel ezelőtt fel akartak lépni.

A tanúk között a Telex cikke szerint voltak, akik emlékeztek a rendőr – vagy álrendőr – Magyarországon gyakori vezeték- és keresztnevére. Ennek alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat megkereste, meghallgatta és poligráfos vizsgálatnak vetette alá a szóba jöhető rendőröket, tehát azokat, akik neve egyezik a tanúk által közölttel. Mivel gyakori névről van szó, az NVSZ-esek legalább öt rendőrt találtak, köztük olyat is, aki az említett időszakban gyermekvédelmi vonalon dolgozott a BRFK-nál.

A nyomozás azonban poligráffal sem jutott közelebb a megoldáshoz, a Telex forrása szerint eddig egy rendőr sem bukott meg a hazugságvizsgálaton.