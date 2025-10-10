Életbe lépett a tűzszünet a Gázai övezetben

Helyi idő szerint péntek délben életbe lépett a Donald Trump által javasolt tűzszünet Izrael és a Hamász között. Nem sokkal azután, hogy a gázai tűzszünetről és az izraeli túszok szabadon engedéséről szóló amerikai tervet még péntek hajnalban ratifikálta az izraeli kormány. A hírre lakóhelyükről elmenekült gázaiak tömegei indultak meg délről északi irányba, Gázaváros felé.

Palesztinok sétálnak észak felé a tűzszünet életbe lépése után Fotó: EYAD BABA/AFP

Az izraeli kormány a megállapodásnak megfelelően elkezdte visszavonni katonáit a Gázai övezetben meghatározott vonalig. Több helyen azonban még a tűzszünet életbe lépése után is lövéseket hallottak. A visszavonulás után az övezet 53 százaléka marad izraeli ellenőrzés alatt.

Ha az izraeliek visszavonták katonáikat, a Hamásznak 72 órán belül szabadon kell engednie az izraeli túszokat. Közülük 20-an lehetnek még életben, 26-an meghalhattak, két túsz állapotáról pedig nincsen információ. A túszok hazaengedéséért cserébe Izraelnek is el kell engednie körülbelül 2000 palesztin foglyot.

A Hamász külföldre menekült gázai vezetője azt mondta, garanciákat kapott az Egyesült Államoktól és a mediátoroktól, hogy a háború véget ért. Bár a mostani tűzszünet a legnagyobb eredménynek tűnik a két éve tartó háború történetében, a felek még korántsem tisztáztak minden részletet. Nem tudni például, hogy ki kormányozza majd a Gázai övezetet, és mi lesz a Hamász sorsa.

A megállapodás alapján az Egyesült Államok körülbelül 200 katonát küld Izraelbe a tűzszünet felügyeletére. Donald Trump csütörtökön azt mondta, hogy a megállapodás „véget vetett” a gázai háborúnak, a dokumentum aláírására pedig vasárnap ő is megpróbál Egyiptomba utazni.

