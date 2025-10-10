Evakuációs terveken dolgoznak a Baltikum államai arra az esetre, ha Oroszország támadást indítana ellenük

Litvániában, Lettországban és Észtországban evakuációs terveket készítenek arra az esetre, ha Oroszország támadást indítana ellenük, írja a Reuters. A hírügynökség témába vágó cikke szerint a totális orosz–ukrán háború kezdete óta a balti államok megduplázták védelmi költségvetéseiket, emellett kormányaik többször jelezték, hogy megerősített védvonalakat építenek az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határszakaszaikra.

Emellett 2025 májusában Litvánia, Lettország és Észtország megállapodást kötött a polgári védelem területén folytatandó együttműködésről.

A héten Litvánia fővárosában átfogó evakuációs gyakorlatot tartottak. Vilnius négy kerületéből közösségi közlekedési eszközökön mintegy 100 ezer helyi lakost szállítottak az ország más városaiban felállított befogadó központokba. A Reutersnek nyilatkozó tisztségviselők azt mondták, ennék jóval nagyobb tömegek mozgatását célzó tervek vannak előkészületben. Orosz támadás esetén a litván–orosz és a litván–fehérorosz határ közeléből mintegy 400 ezer civilt evakuálnának.

Vilniusiak szállnak vonatra az evakuációs gyakorlat keretében Fotó: Ints Kalnins/REUTERS

Az észtek hasonló terveiben 140 ezer ember áttelepítése szerepel, köztük az orosz határon található Navra város 50 ezer lakosa is. A legtöbb érintett Lettországban lenne, itt 630 ezren élnek a közvetlen veszélyzónának minősített régiókban.

A balti államok teljes lakossága 6,2 millió fő, közülük nagyjából 1 milliónak kellene azonnal elhagynia a lakóhelyét orosz agresszió esetén.

Litvánia, Lettország és Észtország több mint másfél évtizede a NATO tagja. Az orosz politikai vezetők Vlagyimir Putyin elnökkel az élen rendszeresen közlik, hogy nem áll szándékukban támadást indítani a balti országok vagy az Észak-atlanti Szövetség valamely tagállama ellen.