Felrobbant egy lőszerraktár Tennessee államban

Robbanások történtek pénteken egy lőszerraktárban Tennessee államban, a katasztrófában többen meghaltak vagy eltűntek. A robbanás a Tennessee-ben működő Accurate Energetic Systems üzemében történt. A vállalat robbanóanyagokat gyárt és tesztel egy nyolc épületből álló létesítményben, ami erdős dombokon terül el Bucksnort közelében, mintegy 97 kilométerre (60 mérföldre) Nashville-től délnyugatra.

Chris Davis, Humphreys megyei seriff tájékoztatása szerint több halott és eltűnt van, de a pontos számokat még nem tudják. A robbanások oka is ismeretlen egyelőre, a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat. Bár az épületek viszonylag távol helyezkednek el egymástól biztonsági okból, kisebb robbanások ezután is történhetnek. A tűzoltók és a mentők egyelőre nem merik megközelíteni a felrobbant épületet, félve az esetleges további robbanásoktól. (APNews/MTI)