Fizetett hirdetések nélkül elakadt a digitális honfoglalás: nézői 96 százalékát elvesztette a Harcosok órája

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Egyik napról a másikra töredékére zuhant a Harcosok órája videóinak nézettsége, amióta október 6-tól a Meta leállította az Európai Unióban a facebookos politikai hirdetéseket - írja a Telex, és mint a diagramjukon is látszik: az addigi 100-200 ezres nézettség hirtelen 5-7000 körüli szintre esett vissza.

Orbán Balázs a Harcosok Órájában 2025 augusztus 11-én
Fotó: Trenka Attila/Facebook

Hétfő, vagyis a hirdetésmentes időszak kezdete óta sem Kövér László, sem Nagy István, sem Szentkirályi Alexandra, sem Szijjártó Péter nem tudott a Harcosok órája csatornáján értelmezhető számokat produkálni, noha azt megelőzően a videók átlagos nézettsége még 182 ezer volt.

A magyarázat kézenfekvő: a Facebookon október 6-tól nem lehet fizetett politikai hirdetéseket megjeleníteni. Ez az első napok adatai alapján teljesen betett a digitális honfoglalás élharcosaként induló Harcosok órájának, aminek a nézettségét idáig hirdetésekkel tartották magasan - most azonban úgy tűnik, hogy az organikus elérés minimális.

belföld politikai hirdetés facebook harcosok órája meta
Kapcsolódó cikkek

Négy kimerítő nap a Harcosokkal: a zebrázástól a csótánycsapdáig

Hétfő óta megy minden reggel a Harcosok órája. De mi végre? Megnéztük, elemeztük.

Diószegi-Horváth Nóra
kultúrpercek