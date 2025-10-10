Fizetett hirdetések nélkül elakadt a digitális honfoglalás: nézői 96 százalékát elvesztette a Harcosok órája

Egyik napról a másikra töredékére zuhant a Harcosok órája videóinak nézettsége, amióta október 6-tól a Meta leállította az Európai Unióban a facebookos politikai hirdetéseket - írja a Telex, és mint a diagramjukon is látszik: az addigi 100-200 ezres nézettség hirtelen 5-7000 körüli szintre esett vissza.

Hétfő, vagyis a hirdetésmentes időszak kezdete óta sem Kövér László, sem Nagy István, sem Szentkirályi Alexandra, sem Szijjártó Péter nem tudott a Harcosok órája csatornáján értelmezhető számokat produkálni, noha azt megelőzően a videók átlagos nézettsége még 182 ezer volt.

A magyarázat kézenfekvő: a Facebookon október 6-tól nem lehet fizetett politikai hirdetéseket megjeleníteni. Ez az első napok adatai alapján teljesen betett a digitális honfoglalás élharcosaként induló Harcosok órájának, aminek a nézettségét idáig hirdetésekkel tartották magasan - most azonban úgy tűnik, hogy az organikus elérés minimális.