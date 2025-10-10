Kínai óriáscég vásárolta meg a MediaMarktot

Többségi tulajdonrészt szerzett a német elektronikai áruházban, a MediaMarkt-ban a világ egyik legnagyobb online kereskedő cége, a kínai JD.com.

Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a MediaMarkt nem felvásárlásként, hanem partnerségként tekint a tranzakcióra. A MediaMarkt továbbra is független vállalatként működik majd, a JD.com pedig elsősorban logisztikai és informatikai kompetenciákat hoz a közös munkába.

Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

Szilágyi szerint a felvásárlásnak nem lesznek negatív hatásai. Nem változtatják meg a cég nevét, egyetlen áruházat sem zárnak be, és adatbázisukat sem osztják meg a kínai céggel. A MediaMarkt egyik nagy családi tulajdonosa, a társalapító német Kellerhals család pedig megtartja részesedését a cégben.