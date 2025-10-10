Közép-ázsiai piknikkoncepció, plovdélután, türk tudatú fogások együttműködése

„Közép-Ázsiában ez valóságos művészet. Az üzbégek nemzeti ételüknek tekintik, rendkívüli tisztelettel kezelik. Elég elmenni a taskenti Csorszu piacra, hogy magyar szívünk összeroppanjon a gasztronómiai perfekcionizmus láttán. A plovkészítőmester komoly, büszke, alapos. Megszállott. Mi ehhez hasonlót eddig nem tudtunk felmutatni. Talán csak az érsekcsanádi halászleveseket, remélem, hogy nem az egyetlen pozitív példa. Nálunk évente egyszer van egy úgynevezett »ország étele«, amire a kutya sem emlékszik már néhány nap múlva sem, addig az üzbégek ezernyi változatban készítik és tökéletesítik becses rizses húsukat, a plovot”.

A fentiek Adorjányi Máriusz (Nyárspolgár) szavai a Bűvös Szakácsról, talán ennyi elég is, nem kell szerencsétlenkednem azzal, hogy megpróbáljam elmesélni, mi az a plov. Perzsa eredetű rizsétel, egyfajta piláf, egyike a világ nagy identitás- és kultúrameghatározó ételeinek, Közép-Ázsia kulináris szívcsakrája, Üzbegisztán gyakorlatilag himnuszértékű nemzeti étele.

Máriusz egyik kész plovja, tálalva.

Máriusz, a Nyárspolgár BBQ szabadtűzi kulináris tanszékvezetője (akivel annak idején – úristen, már kilenc éve! – készítettünk szép kis videót is, aztán volt podcastvendégségben) október 25-én, szombaton, az etyeki Plus 52 Event&Gastro Hallban (hallnál, hallon, hallutt) plovot készít nekünk, abszolút autentikus felszereléssel, óriási kazanban, de lesz még velős pirítós, mics, valami saksuka-menemen-brijam-lecsó-szerű zöldségragu is, ez utóbbi saját előadásomban. Lesz még baszk sajttorta is, csodakávégépből csodakávé, beszélgetés, közönségtalálkozás, ökörködés. A rendezvény félszabadtéri jellegű, tehát: sapka, sál!

Kábé ezekből áll össze a 444 második falunapja (az első a tavalyi, legendás, sőt ikonikus halfesztivál volt, amelynek utólagos képeit meg is tekinthetik legitt), amit alig néhány nap múlva, október 25-én tartunk tehát. Jegyeket itten lehet vásárolni, és a kicsit részletesebb program is megtalálható az oldalon, például, hogy lesz busz meg ilyesmi.

A jegyek száma erősen korlátozott.