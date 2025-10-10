Krasznahorkai Nobelt kapott, minden más a szokásos

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Nobel

Fotó: LEO NEUMAYR/AFP

Micsoda nap volt a tegnapi, hiszen kiderült, idén Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat. Ünneplésgyanánt előszedtük tavalyi podcastunkat, amikor köteteinek állandó szerkesztőjével, Szegő Jánossal beszélgettünk arról, hogyan érdemes Krasznahorkait olvasni, valamint cikkünket, melyet a Herscht 07769. című regénye nyomán készült színdarabról írtunk, a Qubiton pedig Nagy Gergely írt arról, hogy Krasznahorkai díja azt példázza, hogy tényleg csak annak a művészetnek van értelme, ami minden pillanatában a létezésről gondolkodik.

Összeszedtük emellett, hogy miket mondott Krasznahorkai a Nobelről, idéztük a bejelentés utáni első nyilatkozatát („Nagyon boldog vagyok! Nyugodt vagyok és nagyon ideges egyszerre”), és megírtuk, hogy hogyan sietett mindenki gratulálni, még a kormányoldalról is, pedig nemrég még Bayer Zsolt szólt vissza az író egy stockholmi interjúja miatt.

És ha már irodalom: Nem rossz könyvek podcastunkban egy másik Nobel-díjas, Annie Ernaux életművéről beszélgettünk a magyar köteteinek szerkesztőjével, Orzóy Ágnessel, és megírtuk azt is, hogy Erdő van idebenn című regényével Tóth Marcsi nyerte a Margó-díjat.

Az élet itthon

Fotó: Bede Zsolti/X

Volt csütörtökön kormányinfó, ahol Gulyás Gergely összevissza hablatyolt a kérdéseink után, a kérdező Herczeg Márk kollégámat pedig utána megkereste az utcán Bede Zsolt, megpróbálta leköpni egy rágóval (fél méterről sem sikerült), majd nekiállt baszogatni, hogy aztán ne merje kirakni az erről készült videóját.

Fotó: Németh Dániel/444

Közben egyre több minden utal arra, hogy a Fideszben tényleg Varga Judit visszatérést készíthetik elő, ezért megírtuk, hogy Magyar Péter idegesítésére ez lehet ugyan alkalmas eszköz, de a kegyelmi botrány miatt hatalmas kockázattal járna a kormánypárt számára is a lépés.

Csütörtök reggel írtuk meg, hogy jelentős értékű bolti lopással gyanúsítanak egy magas rangú kormánytisztviselőt, aki beismerte a tettét, délelőtt pedig jött a hír, hogy ki is fogjál rúgni.

Hír volt még ezenkívül, hogy a Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat, illetve hogy Bódis Kriszta lehet a párt jelöltje Hadházy Ákos körzetében, hogy kiszivárgott Óbuda DK-s alpolgármesterének levele, amelyben a szintén DK-s polgármesterről és a kerület ingatlanügyeiről pakol ki, valamint hogy négyezer forintot kér a Népszabadság archívumának böngészéséért a Mediaworks, és megírtuk, hogy 115 millió forintot vett ki a Nakamából Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata tavaly.

Világ

Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Csütörtök reggelre derült ki, hogy elvben megvan a megállapodás Izrael és a Hamász között, ha minden a tervek szerint alakul, napokon belül szabadulhatnak a túszok. Sok minden történt még a világban, például beszámoltunk róla, hogy

Médiatörténelem

Fotó: RTL

Lehet-e akkora szerencséje ennek az országnak, hogy bírósági tárgyalásra fusson ki az az ügy, hogy Hajdú Péter nem érti egy elég alap társasjáték szabályait? Egyelőre úgy fest, hogy igen, összeszedtünk mindent, amit erről most tudni lehet.

Kapcsolódó cikkek

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Évek óta az esélyesek között emlegették, most ő lett a második magyar irodalmi Nobel-díjas.

Horváth Bence
irodalom

Lehet, hogy Magyart idegesítené Varga Judit visszatérése, de a kegyelmi botrány miatt ez őrült kockázat a Fidesznek

Kétélű fegyver lehet a volt politikus visszahozatala: fel lehet építeni egy sztorit vele Magyar Péter ellen, de közben újból fókuszba helyezné a kegyelmi ügyet. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont, és Hann Endre a Medián ügyvezető igazgatója is úgy vélik, a Fidesz kétségbeesését és gyengeségét mutatja az ötlet.

Windisch Judit
POLITIKA

A Kormányinfón megkérdeztem, mit keresett a náci Bede Zsolt a Digitális Polgári Körök arénashow-ján, erre egy órán belül odajött az utcán baszogatni

Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.

Herczeg Márk
POLITIKA

Médiatörténeti csúcs lesz, ha tényleg bíróságon tárgyalják meg, hogy Hajdú Péter nem érti egy társasjáték szabályait

Hajdú szerint „karaktergyilkosság” folyik ellene, amiért az RTL szerint szabályt és így szerződést szegett a csatorna gyilkosos játékrealityjében, aminek producere szerint a tévés veszélyeztette a komplett játékot „egy fékezhetetlen egotrip hatására”.

Mészáros Juli
agybaj

Hogyan érdemes Krasznahorkait olvasni?

Új regénnyel jelentkezett a 70. születésnapját ünneplő író, így nem is lehetett kérdés, ki legyen a Nem rossz könyvek podcast új részének témája. Vendégünk Szegő János, Krasznahorkai műveinek állandó szerkesztője.

Ott Anna, Horváth Bence
podcast

Pompás, hogy megvalósul a nácik csodálatos összeborulása – de közben ki pucolja a szart?

Német-magyar előadás készült Krasznahorkai László regényéből, a szélsőjobb térnyerését feldolgozó Herscht 07769-ből. Nem sokkal a jénai premier után most nálunk is bemutatták. Mit tehetünk egy olyan világban, ahol száz év után újra felbukkantak farkasok?

Haász János
színház

„Ma egy stockholmi gyógyszertárban voltam. Senki sem tudta, hogy ki vagyok”

A művészeti ipar, az irodalmi ipar leszoktatott már bennünket arról, hogy úgy gondoljuk, hogy csak annak a művészetnek van értelme, ami minden pillanatában a létezésről gondolkodik. Krasznahorkai László Nobel-díja azt példázza, hogy tényleg csak annak van értelme, és annak van tétje.

Nagy Gergely
vélemény

Mit mondott Krasznahorkai a Nobel-díjról korábban?

Már kilenc éve is felmerült, hogy megkaphatja, akkor váratlanul játékosan reagált erre az eshetőségre.

Urfi Péter
könyv

Krasznahorkai: „Nagyon boldog vagyok! Nyugodt vagyok és nagyon ideges egyszerre”

A svéd közszolgálati rádiónak nyilatkozott először Krasznahorkai László, miután kiderült, ő kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. Rá jellemző választ adott a kérdésekre.

Kaufmann Balázs
irodalom

Bayer Zsolt februárban még visszaszólt a szemétládázó Krasznahorkai-interjú miatt

Az író január végén hatalmas jogfosztott, tanulatlan magyarországi tömegről nyilatkozott.

Tóth-Szenesi Attila
KULTÚRA

Más írók kiutat keresnek, ha a szégyenhez érnek, Ernaux az irodalma alapjává teszi

A Nobel-díjas francia írónő élete személyes történéseit mindig a társadalmi mozgások felől írja meg. A magyarul most megjelent A szégyenben például azt, ahogy 12 évesen végignézte, ahogy apja majdnem megöli az anyját. A Nem rossz könyvek podcastban Orzóy Ágnessel, Ernaux magyar köteteinek felelős szerkesztőjével beszélgettünk.

Ott Anna, Horváth Bence
könyv

Erdő van idebenn című regényével Tóth Marcsi nyerte a Margó-díjat

„A Kádár-kockák Family Frosttal megzenésített világában játszódik, az erdő által körülölelt faluban, ahova az anya kamaszlányával visszaköltözik, hogy barátnője panziójában dolgozva kezdjen új életet.”

Bódog Bálint
könyv

Kormányinfó: Orbán Viktor október 23-án részt vesz az állami ünnepségen, várják oda a Békemenetet is

Gulyás Gergely jövő kedden találkozik Varga Judittal, akit szerdán egy videóban biztatott a visszatérésre. A kormányinfón elhangzott, hogy kiigazítják az Otthon start szabályait, rendkívüli intézkedésként 17 milliárdot kapnak az állami szociális intézmények. És Pride volt a pécsi Pride?

Haász János
POLITIKA

Hatalmasat hablatyolt Gulyás Gergely, amikor megkérdeztük, hogyhogy simán lement a pécsi Pride a tiltás ellenére is

Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)

Herczeg Márk
POLITIKA

Jelentős értékű bolti lopással gyanúsítanak egy magas rangú kormánytisztviselőt, aki beismerte a tettét

Az eset nagyjából másfél hónapja történt. A gyanúsított a beismeréssel egyidejűleg mediációs eljárást kért, amivel akár meg is szűnhet a büntethetősége. Az ügyészség folytatná a büntetőeljárást.

Haász János
belföld

Kirúgják a nagy értékű bolti lopással vádolt kormányhivatali vezetőt

Hamarosan felmentik hivatalvezetői állásából azt a nográdi kormányhivatali vezetőt, akinek lopási ügyéről a 444 számolt be.

Keller-Alánt Ákos
belföld

A Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat

A párt alelnöke gyanúja szerint a személy az orbáni titkosszolgálat beépített embere lehetett.

Fődi Kitti
POLITIKA

Telex: Bódis Kriszta lehet a Tisza jelöltje Hadházy Ákos körzetében

A lap úgy tudja, Bujdosó Andreát és Forsthoffer Ágnest is jelöli a párt az november elején kezdődő előválasztáson.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Kiszivárgott Óbuda DK-s alpolgármesterének levele, amelyben a szintén DK-s polgármesterről és a kerület ingatlanügyeiről pakol ki

„Nem szándékozom öngyilkosságot elkövetni, és soha nem is volt ilyen gondolatom” – kezdi a levelét Zábó Attila.

Kaufmann Balázs
belföld

Négyezer forintot kér a Népszabadság archívumának böngészéséért a Mediaworks

A lap bezárása után annak online archívumát is elérhetetlenné tette a kormányközeli kiadó. Most pénzért árulják a hozzáférést.

Keller-Alánt Ákos
belföld

115 millió forintot vett ki a Nakamából Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata tavaly

Bár tavaly csökkent a cég bevétele, sőt a nyeresége is, mégis több pénzt fizettek ki maguknak, mint egy évvel korábban.

Székely Sarolta
gazdaság

Trump bejelentése után hétvégén már indulhat a túszcsere Izrael és a Hamász között

A megállapodás részletei még nem ismertek, de az izraeliek és a gázaiak egyaránt ünnepelnek. Az izraeli hadsereg 24 órán belül hátrébb vonulhat, a túszok és foglyok cseréje pedig 72 órán belül megtörténhet. Közben folytatódnak a nemzetközi tárgyalások Gáza jövőjére.

Takács Lili
külföld

Elbuktak a bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyennel szemben

Továbbra is ő marad az Európai Bizottság elnöke.

Fődi Kitti
POLITIKA

Vizsgálatot indít az Európai Bizottság a magyar kémek miatt

A hírek után célkeresztben a magyar biztos, aki a feltárt esetek ideján nagykövet volt. Szijjártó is megszólalt az ügyben.

Kaufmann Balázs
belföld

Putyin elismerte Alijevnek, hogy ők lőtték le az azeri gépet

Csaknem egy évbe telt, hogy az orosz elnök beismerje, a légvédelmük hibája miatt halt meg 38 utas a tragédia során.

Kaufmann Balázs
külföld

A NATO keményebben lépne fel Putyin hibrid háborújával szemben

Fegyveres drónok telepítése, a pilóták tűzparancsra vonatkozó szabályozásának enyhítése is felmerült az orosz provokációkra válaszul.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Macron akkor se mond le, ha piros hó esik felfelé: péntek estig megnevezik Franciaország utóbbi két évének hatodik miniszterelnökét

A legtöbb párt nem akar előrehozott parlamenti választást, újabb bravúros túlélés készülődik az Elysée-palotában.

Bábel Vilmos
külföld

Az ENSZ hazarendeli békefenntartói negyedét

Donald Trump jelentősen csökkentette a bénkefenntartó programok támogatását.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Kína jelentősen korlátozza a ritkaföldfémek kivitelét

Nemzetbiztonsági okokra hivatkoznak.

Keller-Alánt Ákos
gazdaság

A kolumbiai elnök azt állítja, hogy a legutóbb lebombázott hajó „kolumbiai volt, fedélzetén kolumbiai állampolgárokkal”

A Fehér Ház tagadja, hogy ez igaz lenne.

Kaufmann Balázs
külföld