Lehalt az MBH appja

Péntek reggel lehalt és azóta sem megy az MBH mobilappja, sőt, már asztali gépről is akadozik a belépés az online bankolásba Mészáros Lőrinc bankjában.

Fotó: Dohi Gabriella

A Downdetector adatrai alapján reggel nyolctól folyamatosan érkeznek a bejelentések arról, hogy nem megy a belépés az MBH rendszerébe:

Az MBH péntek délig nem kommunikált a felületén a problémáról, és nem közölte a leállás okát, sem azt, hogy mikor áll helyre várhatóan a szolgáltatás.

FRISSÍTÉS

Péntek kora délután az MBH azt jelezte emailben, hogy a probléma csak az ügyfelek egy részénél jelentkezik. „Nincs általános probléma az MBH Bank App működésével, adataink alapján ügyfeleink többsége jelenleg is használja az alkalmazást, azonban az ügyfelek egy kisebb csoportja, jellemzően a volt Budapest Bank ügyfelek tapasztalhatnak lassulást vagy belépési problémákat, melyek elhárításán dolgozunk, addig is kérjük az érintett ügyfelek türelmét” - írták.