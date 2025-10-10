Lehet, hogy Magyart idegesítené Varga Judit visszatérése, de a kegyelmi botrány miatt ez őrült kockázat a Fidesznek

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Szerdán egy videóban üzente meg Gulyás Gergely Varga Juditnak, hogy térjen vissza. Erre nyilvánosan Varga Judit nem válaszolt. Eddig elzárkózott attól, hogy visszatérjen a közéletbe, kedden kiderülhet, meggondolta-e magát.
  • Információink szerint Vargát győzködik, hogy térjen vissza, és Orbán Viktor is egyre többet dicséri.
  • Magyar Péter volt feleségének visszahozása a kampányba nagy húzás is lehetne a Fidesztől, csakhogy Varga Judit jegyezte ellen K. Endre kegyelmét, emiatt távozott tavaly a közéletből.
  • Ezzel pedig ismét magára rántaná a Fidesz a kegyelmi botrányt - amiből Magyar Péter és mozgalma kinőtt -, és úgy általában gyermekvédelmi ügyeket, és korántsem biztos, hogy ezzel hosszú távon fogást találnának Magyar Péteren.

Lazán elengedte a füle mellett Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón azt a kérdést, hogy Varga Judit esetében vajon elévült-e már a kegyelmi botrány. Holott ez a legfontosabb kérdés most, amikor a botrányba belebukott volt miniszter visszatérését lebegteti a Fidesz. És nemcsak az a kérdés, hogy elévült-e már, hanem az is, hogy egy ilyen ügy elévülhet-e egyáltalán, és megengedheti-e magának mindazt a Fidesz, amit ezzel megint magára húz.

Varga Judit igazságügyi miniszterként jegyezte ellen Novák Katalin kegyelmi döntését K. Endre ügyében. A bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét azért ítélték el, mert a gyerekekre gyakorolt nyomással próbált falazni a pedofil igazgatónak. A döntés hátterének egy része ismert, például az, hogy Balog Zoltán lobbizott K. Endre érdekében, azonban a botrány következtében berobbant Magyar Péter azt állítja, az Orbán család egy tagja áll a kegyelmi ügy mögött. Novák Katalin nem hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, ahogyan Varga sem.

Varga a Schadl-Völner per tárgyalásán
Fotó: Németh Dániel/444

Novák és Varga ugyanazon a napon, 2024. február 10-én mondott le. Novákon nagyobb volt a nyomás, neki Orbán nyilvánosan küldte meg a selyemzsinórt pár nappal korábban. Ő egy tévébeszéddel búcsúzott, Varga pedig egy Facebook-poszttal. Varga azzal érvelt, hogy ő a kegyelmi döntés ellenjegyzésekor azt a több mint 25 éves gyakorlatot folytatta, hogy az igazságügyi miniszter tudomásul vesz az elnök döntését.

„Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is.”

A posztot azzal zárta, az ország továbbra is számíthat rá a nemzeti érdekek és értékek védelmében.

Egy héttel később állt ki Orbán Viktor az évértékelő beszédére, amit azzal nyitott: „a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel.”

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA gulyás gergely róna dániel visszatérés Hann Endre magyar péter orbán viktor Varga Judit Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Kormányinfó: Orbán Viktor október 23-án részt vesz az állami ünnepségen, várják oda a Békemenetet is

Gulyás Gergely jövő kedden találkozik Varga Judittal, akit szerdán egy videóban biztatott a visszatérésre. A kormányinfón elhangzott, hogy kiigazítják az Otthon start szabályait, rendkívüli intézkedésként 17 milliárdot kapnak az állami szociális intézmények. És Pride volt a pécsi Pride?

Haász János
POLITIKA

Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak

A molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettes a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.

Kaufmann Balázs
bűnügy

Magyar Péter: Az Orbán család egy tagja állt a kegyelmi ügy mögött

A Tisza Párt elnöke egy lengyel interjújában azt mondta, Magyarországon nincs demokrácia – az orosz gázról viszont nem nagyon akar lemondani.

Kolozsi Ádám
külföld
Videó

Mi volt a legnehezebb? A kegyelmi jogkör gyakorlása – így tért vissza Novák Katalin

Szuverén női politikusokra van szükség, akikről mindenki látja, hogy önálló döntésekre képesek – mondta Novák Katalin Temesváron. A pódiumbeszélgetésen kiderült, hogy még a pápa is reagált a lemondására. Megmutatjuk, mi zajlott a színpadon a bukott köztársasági elnök első hosszabb nyilvános szereplésén lemondása óta.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video

Orbán Viktor alkotmánymódosítást nyújtott be K. Endre kegyelme miatt

A miniszterelnök korlátozná az államfő jogkörét.

Kaufmann Balázs
belföld

Lemondott Novák Katalin köztársasági elnök

A 444-en megírt kegyelmi ügybe bukott bele.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán Viktor: Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak

Lázár János is szóba került, csak nem ilyen kontextusban.

Windisch Judit
POLITIKA

Varga Judit lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról

Az EP-választási kampányban akar aktív szerepet vállalni.

Molnár Kristóf
belföld

Orbán azt állítja, már többször próbálta Áder Jánost rávenni arra, hogy legyen ő a miniszterelnök

A Fidesz elnöke szerint a felesége, Lévai Anikó is régóta szorgalmazza azt, hogy lépjen hátrébb.

Herczeg Márk
POLITIKA

Lázár: Magyar a rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője volt, 2018 és 2022 között többet kapott a Fidesztől, mint én

Lázár János Novák Katalint és Varga Juditot is hibáztatja a kegyelmi ügy miatt, Magyar Pétert pedig divatnak tartja.

Windisch Judit
POLITIKA

Lázár János: Kudarc, hogy lett Pride, Varga Judit pedig megbocsáthatatlan hibát követett el

Lázár szerint nem az volt a mesterterv, hogy legyen Pride, épp ellenkezőleg. Abban bízik, hogy Vargával együtt a Fidesz nem bukik majd meg.

Windisch Judit
POLITIKA

Gulyás Gergely átadta az üzenetet Varga Juditnak, hogy térjen vissza

Sokadszorra lebegtetik meg a kegyelmi ügy miatt lemondott Varga visszatérésének lehetőségét.

Mészáros Juli
POLITIKA

Kocsis Máté nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába

A bukott minisztert az annak idején az Evertonba visszatérő Wayne Rooney-hoz hasonlította.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Orbán hátrébb húzza Rogánt, a saját kezébe veszi a kampányt és kiteríti a lapjait

Ez már nem a narratívák háborúja; minden napot egyenként kell megnyerni, mondják az Fidesz-kampány ismerői. Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik. Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs. Fidesz-tájkép csata előtt.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Magyar Péter Varga Judit visszatéréséről: A volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke

Azt mondta, bárhogyan is alakul, semmi rosszat nem fog mondani a volt feleségéről.

Fődi Kitti
POLITIKA