Lettország több mint 800 orosz állampolgárt készül kitoloncolni

Az utóbbi időben Lettország szigorította nemzetbiztonsági intézkedéseit az Oroszországgal fennálló feszültségek fokozódása miatt. Ez pedig közel 30 ezer orosz állampolgárt érintett. Bár a többségnek sikerült megfelelnie az előírásoknak, körülbelül 2 600-an inkább önként elhagyták az országot.

Ugyanakkor 841 orosz állampolgár nem nyújtotta be időben a szükséges dokumentumokat, ezért őket most hivatalosan felszólították, hogy október 13-ig hagyják el Lettországot. Sokan csak akkor vették észre, hogy lemaradtak a jogszabályváltozásról, amikor már nem kapták meg a nyugdíjukat. Aki ennek nem tesz eleget, azt kitoloncolják.

Lett határőr Fotó: GINTS IVUSKANS/AFP

Májusban Baiba Braže külügyminiszter arra szólította fel az uniós tagállamokat, hogy szüntessék meg az orosz állampolgárok számára a vízumkiadást, biztonsági kockázatokra hivatkozva. Júniusban pedig a parlament megtiltotta az orosz és fehérorosz állampolgároknak, hogy létfontosságú infrastrukturális területeken dolgozzanak, illetve ingatlant vásároljanak Lettországban. (Politico)