Már csak öt-hat percre elég üzemanyag maradt a Ryanair egyik gépében, mire le tudott szállni Manchesterben

A brit Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB) vizsgálatot indított, miután múlt héten a Ryanair egyik járata mindössze hat percnyi üzemanyaggal szállt le múlt héten a manchesteri repülőtéren, miközben az Amy vihar idején rendkívül erős széllökésekkel küzdött. A gép az olaszországi Pisából vitte volna a 189 utasát a skóciai Prestwickbe múlt péntek este, de a 160 km/órás széllökések miatt nem tudott leszállni.

Három sikertelen leszállási kísérlet után a FR3418-as Ryanair-járat pilótái „mayday” vészjelzést adtak le, majd Manchester felé vették az irányt, ahol a szélviszonyok kedvezőbbek voltak. Az adatok elemzése szerint a gép Pisából tartalék üzemanyaggal indult, ahogy azt a kereskedelmi járatokra vonatkozó előírások megkövetelik, de a Manchesterben már csak 220 kilogrammnyi üzemanyaggal landolt, ami a pilóták szerint alig öt-hat percnyi repülésre elég.

A repülőgép kétszer próbált meg leszállni Prestwickben, majd Edinburgh felé indult, végül pedig Manchesterben ért földet. Az utasokat Manchesterből buszokkal szállították át Prestwickbe, így 10 órás késéssel érkeztek meg az eredetileg péntek este 6 órásra tervezett időponthoz képest. (Guardian)