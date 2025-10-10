Az Egységes Oroszország párt elnöke, egyben az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke, Dmitrij Medvegyev köszönetét fejezte ki Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak és az egész koreai népnek a Kurszki terület „felszabadításában” nyújtott segítségért.

Észak-Korea csak idén áprilisban erősítette meg hivatalosan, hogy tavaly katonákat küldött Oroszországba, akik Kim Dzsongun parancsára segítettek az orosz hadseregnek kiszorítani az ukrán egységeket Kurszk régióból. A dél-koreai hírszerzés szerint 15 ezerből mintegy 600 észak-koreai katona vesztette életét az orosz-ukrán háborúba. Az egyik fogságba esett észak-koreai katona arról számolt be, hogy nem tudta, hol és ki ellen fog harcolni.

Dmitrij Medvegyev és Kim Dzsongun Fotó: STR/AFP

„Még egyszer, megragadva az alkalmat, szeretném kifejezni óriási hálánkat a koreai népnek, Korea vezetőjének, Kim Dzsongun elvtársnak azokért a döntésekért, amelyeket meghozott, és azért a hőstettért, amelyet a koreai katonák hajtottak végre, amikor segítettek fegyveres erőinknek szétzúzni az ellenséget a Kurszki területen. Nagyon köszönjük nekik ezt. Ezt a hálát különösen élesen érzi az ember itt, a koreai földön – erről is beszéltem Kim Dzsongun elvtárssal a parádé után” – mondta Medvegyev újságíróknak, válaszolva a TASS hírügynökség kérdésére. (TASZSZ)